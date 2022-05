Defensie schakelt West-Vlaanderen in: Mol Cy uit Staden mag 442 legervoertuigen leveren

Mol Cy uit Staden heeft een opvallend contract binnengehaald. De Franse defensiegroep Nexter heeft de transportconstructeur onder de arm genomen om 442 legervoertuigen te assembleren. Om de deal te kunnen uitvoeren, is het bedrijf op zoek naar 25 extra krachten én bouwt het een nieuwe loods van 4.000 vierkante meter bij.

Het Belgische leger gaf in 2019 al de opdracht aan de Franse defensiespecialist Nexter om 382 Griffon-pantservoertuigen en 60 Jaguar-legervoertuigen te leveren. Als onderdeel van het CaMo-programma (Motorized Capability, red.), wil Defensie zijn rollend landmaterieel grondig vernieuwen.

Het contract heeft een totale waarde van 1,6 miljard euro en wordt onder andere door West-Vlaamse handen uitgevoerd. “We zijn apetrots op deze deal”, zegt Lieven Neuville (54), samen met Alexander Desplentere (44) en Bram Callewaert (39) zaakvoerder en eigenaar van Mol.

“De voertuigen zullen bij ons in rijdende toestand aankomen, wij staan in voor het installeren van de zogenaamde kits die de voertuigen variantspecifiek zullen maken.”

“We moeten onder meer de volledige binneninrichting plaatsen, maar nemen ook de communicatie-inrichting voor onze rekening, net als een flink deel van de apparatuur en hardware.”

“De transportmiddelen worden bij ons volledig afgewerkt, getest, krijgen een laatste laklaag en worden uiteindelijk opgeleverd.”

25 extra mensen nodig

De eerste drie voertuigen voor Defensie moeten in juli 2025 bij Mol afgewerkt worden, de laatste levering is voorzien voor januari 2031. En daarvoor steekt Mol met plezier een tandje bij.

“Onze onderneming telt op vandaag 330 werknemers in Staden en 80 in Kachtem, maar deze opdracht levert 25 extra vacatures op. Om de rest van ons bedrijf niet te belasten, plannen we ook de bouw van een nieuwe loods van zo’n 4.000 vierkante meter. Die zullen we specifiek voor dit contract gebruiken.”

V.l.n.r. Lieven Neuville, Bram Callewaert en Alexander Desplentere van Mol. © JOKE COUVREUR

“Het doel is om de productie organisch te laten groeien en uiteindelijk maximaal negen voertuigen per maand af te werken.”

Het contract is goed voor van omzetgroei van 25 procent, gespreid over 5 jaar. Voor Mol is dit een van de meest prestigieuze contracten die ze in hun lange geschiedenis al binnenhaalden.

“Nexter is wereldtop binnen de defensiewereld. Eind 2017 hadden we al de eerste contacten. Waarom ze bij ons aanklopten? Onze jarenlange ervaring speelt zeker een rol. We kunnen grote en uitdagende projecten aan.”

“Zo leverden we tussen 2014 en 2017 al 107 woestijntrucks voor oliewinning in de Algerijnse Sahara en in 2008 noteerden we ons grootste order ooit: 200 pantservoertuigen voor een Britse speler.”

Wereldwijd actief

Mol Cy werd in 1944 gesticht door Gerard Mol, een boerenzoon die startte met eigen landbouwmateriaal en trailers te vervaardigen. “Sindsdien heeft de onderneming een hoge vlucht genomen”, gaat Lieven verder. “Wij zijn leverancier van alle mogelijke transportoplossingen waarvoor geen standaardaanbod bestaat.”

In het gamma steken zogenaamde special trucks, spoorvoertuigen, havenvoertuigen, trailers en vuilniswagens. “Dat laatste segment is goed voor ruim 40 procent van onze totale omzet. In eigen land leveren we zelfs 90 procent van alle vuilniswagens. Maar eigenlijk zijn we wereldwijd actief. Op elk continent kan je onze voertuigen aantreffen.”

De grote troef van Mol is de verticale integratie, stelt Lieven Neuville. “We doen alles in eigen huis. We kunnen terugvallen op 78 jaar expertise en kijken tegelijk ook naar de toekomst.”

“Zo zijn we nu volop bezig met de implementatie van de elektrificatie binnen bepaalde segmenten van ons aanbod. Op die manier blijven we altijd up to date en kunnen we ook de komende jaren meedingen naar contracten in de grootteorde als dat met Nexter.”