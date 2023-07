De winkel Hopper Harelbeke sluit definitief

“Na meer dan vijf mooie jaren stopt het verhaal van Hopper Harelbeke. De winkel sluit definitief.” Dit staat te lezen op sociale media van de winkel. De zaakvoerders wensten niet te reageren. Woordvoerder Jan Van Reusel van de Nationale leiding Scouts en Gidsen Vlaanderen, geeft duiding.

Hopper is de naam van meerder winkels over Vlaanderen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij verkopen Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen en meer, op maat van Scouts en Gidsen. Een van die winkels bevond zich in de Zandbergstraat in Harelbeke. Sinds 15 juli is de winkel definitief gesloten.

Heroriëntering

Woordvoerder Jan Van Reusel van de Nationale leiding Scouts en Gidsen Vlaanderen, geeft duiding over het waarom. “Op basis van de wijzigende marktsituatie en economische omstandigheden besliste Hopper tot sluiting van de Hopperwinkel in Harelbeke”, aldus Jan Van Reusel. “Wijzigend koopgedrag en bestedingspatroon van Scouts en Gidsen, heroriëntering naar online aankopen, concurrentie van financieel krachtige spelers op het terrein van kampeermateriaal en een markteconomisch ongunstige positie, noodzaken ons tot deze maatregel, mede om het geheel van de bedrijfsvoering in onze organisatie duurzaam op peil te houden. Met zorg naar het betrokken personeel en aandacht om de service naar Scouts en Gidsen in de regio te blijven waarborgen via lokale verdeling van het aanbod.”