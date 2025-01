De slotgenomineerden voor de Award Persoonlijkheid op Roeselare Awards zijn bekend

De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar (2024) extra in the picture bracht. De drie topgenomineerden zijn nu bekendgemaakt.

De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen: inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang, maatschappelijke toewijding ….. Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht.

Via een online- (website) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) kon men tot 31 december 2024 stemmen.

De 3 slotgenomineerden zijn: Hockey Rangers Roeselare, De Mooimakers en Christophe Verholle.

Op het gala in het Fabriekspand 25 januari 2025 wordt de uiteindelijke winnaar uit de 3 slotgenomineerden persoonlijkheid door de aanwezigen via een stemming verkozen.

De kaartenverkoop voor de 28 ste Awards loopt volop, tickets via www.roeselare-awards.be.