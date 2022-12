Dancing Holiday Club weer drie maanden dicht, burgemeester wil definitieve sluiting

Dancing Holiday Club langs de Menenstraat in Geluveld moet weer voor drie maanden de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) beslist. Ondertussen bekijkt de burgemeester of een definitieve sluiting mogelijk.

Bezoekers van Dancing Club Holiday zorgen al een tijdje voor overlast voor de buren, wat al enkele keren voor tijdelijke sluitingen zorgde. Ook nu weer besliste de burgemeester van Zonnebeke om de dancing te sluiten. “De laatste tijd waren er weer veel klachten van buren die last ondervonden. Dit blijft maar duren”, stelt burgemeester Sioen. “Het lijkt erop dat alles wat we al ondernomen hebben geen effect heeft. Telkens de zaak opnieuw open gaat, krijgen we dezelfde problemen. Nu gaat de dancing weer voor drie maanden dicht, langer is wettelijk niet mogelijk.”

Definitief sluiten

Toch wil burgemeester Dirk Sioen nu een stap verder gaan. “We nemen een advocaat onder de arm om te bekijken of we de zaak definitief kunnen laten sluiten. We zijn al een paar in gesprek gegaan met de eigenaar en hij neemt wel maatregelen, maar die helpen gewoon niet. Hij zit met een cliënteel dat altijd voor overlast zorgt en amok blijft maken.”

De dancing wordt vooral bezocht door Noord-Fransen. Uitbater van Dancing Holiday Club Adrien de Sousa uit Tourcoing reageert verrast op de nieuwe opgelegde sluiting. “Ik heb al zoveel maatregelen genomen en ik kom goed overeen met de buren. Als uitbater kan ik toch niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat er op de openbare weg gebeurt? Ik vecht de sluiting aan en neem ook een advocaat.” De sluiting gaat meteen in en duurt tot maart 2023.

(NVZ)