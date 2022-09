Café De Weunwaegne in Staden staat te koop

Uitbaters Geert Denys (64) en Viviane Cappelle (62) stoppen met hun alom bekende café De Weunwaegne in de Ieperstraat. Ze zeggen het café nog niet beu te zijn, maar willen in de toekomst meer aandacht hebben voor hun kinderen en kleinkinderen. Daarnaast willen ze rondtrekken met hun mobilhome.

Geert en Viviane openden De Weunwaegne in juni 2008. Het café werd naast hun huis in de Ieperstraat gebouwd. Ze kozen er voor om De Weunwaegne volledig in hout op te trekken. “Ik ben liefhebber van houten gebouwen”, legt Geert uit. “We beslisten om een café in woonwagenstijl te bouwen nadat ik op Dranouter woonwagens opmerkte waar activiteiten voor kinderen in georganiseerd werden. De zoektocht naar iemand die het café wilde bouwen had echter nogal wat voeten in de aarde. Het bouwen van de houten constructie bleek immers precisiewerk. Freddy Bruggeman, een plaatselijke schrijnwerker, zag er uiteindelijk geen graten in om het gebouw te realiseren.”

De Weunwaegne was altijd meer dan louter een café. “We hebben hier een kaartclub en daarnaast is de supportersclub van rallyrijder Jonas Dewilde hier gevestigd”, weet Geert. “Verder organiseren we optredens en is er het systeem van de avondschotels waarbij we elke laatste vrijdag van de maand oude gerechten, zoals eieren met papsaus, serveren.” In het café kan je overigens niet alleen iets drinken, maar er worden ook snacks geserveerd. “Je kan bij ons onder andere genieten van zelfgemaakte spaghetti en zelfgemaakte pannenkoeken”, vertelt Viviane. “Ik bereid alles zelf in ons keukentje.”

Boekenweggeefkast

Geert zat, ter gelegenheid van 1 april, ook nooit om een stunt verlegen. “Zo had ik een bordje met ‘nieuwe meisjes’ aan het raam van het café opgehangen”, lacht Geert. “Op 1 april liep ik met nog een paar anderen verkleed als vrouw door de zaak. We kondigden ooit ook ‘rijstpap met gouden lepeltjes’ aan op 1 april. De rijstpap serveren was geen probleem, maar ik heb me wel rot gezocht naar plastieken lepeltjes in goudkleur. Die vond ik uiteindelijk in Nederland. De meeste gasten wilden de lepeltjes ook houden”.

“We hopen dat het hier een café blijft, maar een winkel kan ook perfect”

“Daarnaast hebben we hier ook een grote boekenweggeefkast”, pikt Viviane in. “Ons publiek is overigens heel divers, al hebben we minder jonge mensen. We krijgen veel gezinnen met kinderen over de vloer. We hebben buiten immers ook een afgesloten speelhoekje waaruit de kinderen niet weg kunnen. Verder houden hier, mede door de vlakbij gelegen Vrijbosroute, ook heel wat fietsers halt.”

Te koop

“Viviane is 62 en ik word volgend jaar 65”, gaat Geert verder. “Als het druk is beginnen we dat fysiek toch wel te voelen. Het zou waarschijnlijk wel lukken om er nog 10 jaar bij te doen. Maar als je 75 bent, rest er niet veel tijd meer om nog andere dingen te doen. We zijn De Weunwaegne ook nog niet beu, maar ik wil wel vermijden dat ik op een dag opsta en er geen zin meer in heb. Dat heb ik meegemaakt met ‘t Steentje, de weekendkroeg die ik gedurende 13 jaar in de Sint-Jansstraat uitbaatte. We blijven nog open tot het café en onze naastliggende woning verkocht zijn. Nadien zijn we van plan om veel rond te trekken met onze mobilhome. Verder gaan we ook meer aandacht besteden aan onze vijf kinderen en twaalf kleinkinderen.”

Winkel

Geert was ook meer dan 30 jaar zaakvoerder van IT-bedrijf Verdata. “Daar ben ik al een tweetal jaar mee gestopt. De klantenportefeuille werd overgelaten aan andere bedrijven”, zegt Geert. “We hopen dat De Weunwaegne café blijft, maar het kan ook iets anders worden”, vult Viviane aan. “Er zijn heel wat mogelijkheden. Het gebouw kan niet alleen dienstig zijn voor horeca. Ook een winkel zou hier perfect kunnen.”