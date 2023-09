Brugs Handelscentrum organiseert Koopweekend van 29 september tot en met 2 oktober

Naar stilaan jaarlijkse traditie organiseert handelsgebuurtekring Brugs Handelscentrum (BHC) in de late uitlopers van de zomer, begin herfst, opnieuw een Koopweekend in het Brugse stadscentrum. Daarvoor wordt samengewerkt met het Centrummanagement van Stad Brugge.

“Het hart van onze stad is van vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober the place to be om te gaan shoppen en een gezellig terrasje te doen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Heel wat belangrijke winkelstraten in de binnenstad zijn tijdens dit koopweekend autovrij, namelijk Steenstraat, Wollestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat. Op vrijdag en maandag is dit vanaf 13 uur. Op zaterdag en zondag van 10 uur, telkens tot 18 uur. Ook in de omliggende straten, die niet autovrij zijn, zetten deelnemende handelaars een kraampje buiten om hun waren aan te prijzen. Shopping Smedenstraat sluit ook aan bij het Koopweekend maar daar wordt de straat niet autovrije gemaakt. De organisatoren zorgen voor leuke animatie, muziek in de winkelstraten en de handelaars pakken uit met interessante koopjes.