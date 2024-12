Brico Roeselare sluit eind december de deuren: “Het is niet meer rendabel genoeg”

De doe-het-zelf-zaak Brico in de Brugsesteenweg sluit op 28 december definitief de deuren. De winkel is al een tijdje verlieslatend. Veertien personeelsleden krijgen een job in andere Brico’s in West-Vlaanderen.

Doe-het-zelf Brico is sinds 2008 gevestigd langs de Brugsesteenweg. Al heel snel kwam ook winkels van Gamma en Zelfbouwmarkt naar het Mammoet-shoppingcenter. De concurrentie werd te groot en daarom gaat de Roeselaarse vestiging dicht. Het bericht kwam maandag abrupt binnen. Ook het personeel was volledig verrast. De klanten werden met een Facebookbericht op de hoogte gebracht.

In Brico Roeselare werken veertien personeelsleden. De keten probeert hen een baan aan te bieden in andere vestigingen. In West-Vlaanderen zijn er nog Brico’s of Brico Planets in Brugge, Ieper, Menen, Middelkerke, Kortrijk, Oostkamp, Oostende, Waregem en Koksijde.

Niet meer rendabel

Tony Hoste, HR-manager van Brico reageert: “Deze beslissing is genomen omdat de winkel in Roeselare niet meer rendabel is. We gaan er alles aan doen om de veertien personeelsleden elders in een West-Vlaamse Brico of Brico Planet opnieuw te werk te stellen.”

Brico neemt afscheid van Roeselare met grote kortingen. Tot 16 december is er vijftig procent korting op alle demomodellen in de zaak. Daarna wordt dat zelfs 75 procent. Op 28 december gaan de deuren definitief dicht. (BCR)