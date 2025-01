Bouwbeurs weer op peil van voor corona: “Elke vierkante meter is gereserveerd”

De tienduizend vierkante meter grote Expo Roeselare zal tijdens de eerste twee weekends van februari volledig gevuld zijn met stands van zo’n 160 exposanten. De Bouwbeurs is volledig hersteld van de terugval die corona veroorzaakte”, zegt voorzitter Stijn Couvreur.

Niet alleen de pandemie maar ook de sluimerende crisis in de bouwsector veroorzaakten de voorbije jaren een terugval in het aantal standhouders. “Maar dat tij is gekeerd”, zegt voorzitter Stijn Couvreur. “De 44ste editie belooft weer een topper te worden. De vraag naar plaatsen in Expo Roeselare is groot. Elke vierkante meter van de tienduizend is ondertussen gereserveerd voor zo’n 160 standhouders om de bezoekers te informeren over bouwen en verbouwen, over bouwconcepten, ontwerpen, materiaalkeuze, verwarmingstechnieken, isolatie, sanitair, interieur- en tuindesign.”

Het is Expozia BV die net zoals de lifestylebeurs Living Today, de vroegere Jaarbeurs, deze Bouwbeurs organiseert.

Lokale troef

“We hebben heel wat troeven in huis. De bedrijven uit de bouwsector zijn blij met ons initiatief want online komen zij minder aan de bak en voor de bezoeker is het een pluspunt dat vooral West-Vlaamse bedrijven hier exposeren. Wie bouwt of verbouwt maar ook de handige doe-het-zelver ziet graag producten en diensten van bedrijven dicht bij huis. Je koopt als West-Vlaming bij wijze van spreken geen verwarmingsinstallatie in Limburg als er hier leveranciers genoeg zijn. Mondelinge reclame, positief of negatief doet lokaal vlug de ronde zodat je makkelijker kan kiezen voor een betrouwbare vakman.”

“Er zijn tijdens de twee weekends diverse infosessies die we ook dit keer met de zogenaamde silent disco hooftelefoons laten doorgaan zodat we de standhouders en bezoekers niet storen. Een andere niet onbelangrijke troef is de gratis parking aan de Expo en aan de REO-veiling, geen enkele andere beurs biedt dit aan.”

Derde beurs

Expozia BV ziet de toekomst alvast positief tegemoet. “De vernieuwde Lifestylebeurs Living Today in Roeselare en de eerste Interieur- en Bouwbeurs in Brugge waren een succes zodat we vol vertrouwen nog een derde beurs in West-Vlaanderen op poten zetten. Op 12, 13 en 14 september is er nu ook een Interieur- en Bouwbeurs in Waregem Expo. Op die manier is de hele provincie gecoverd”, aldus nog Stijn Couvreur.

De 44ste Bouwbeurs loopt op zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 februari en ook op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 februari telkens van 13 tot 18 uur en op zondagen van 10 tot 18 uur. Inkom 10 euro, kinderen tot 12 jaar gratis en online 8 euro. Meer op www.bouwbeursroeselare.be (Bart Crabbe)