Zuhal Demir (N-VA) geeft NMBS toestemming om stationsgebouw van Kortrijk te slopen

Het was slechts een formaliteit, maar minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) keurde vandaag de omgevingsvergunning goed voor de sloop van het stationsgebouw van Kortrijk. Het actiecomité Red Ons Station liet eerder al weten aan deze krant een juridische procedure aan te spannen tegen die vergunning.

Na eerder al een positief advies van Stad Kortrijk, zette enkele weken terug ook het Vlaams Gewest het licht op groen om de sloopkogel te zetten tegen het huidige stationsgebouw. Het enige wat ontbrak was het fiat van Zuhal Demir (N-VA), maar zoals verwacht gaf ook de Vlaams minister van Omgeving vandaag haar zegen. De verschillende administraties leggen zo 564 bezwaarschriften en een petitielijst met 2.450 ondertekenaars naast zich neer. Eerder had ook minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beslist om het stationsgebouw niet te erkennen als beschermd erfgoed.

De NMBS heeft nu dus alle nodige vergunningen op zak om het stationsgebouw in Kortrijk te slopen en een nieuw gebouw met verhoogde perrons te bouwen. In het najaar van 2025 zouden de werken dan starten. Gefaseerd komen perrons 7 en 8 als eerste aan de beurt, in het voorjaar van 2026. En zo wordt er stelselmatig verder opgeschoven, tot perron 1. De effectieve sloop van het stationsgebouw is al laatste geagendeerd. Ook de omgeving rond het station wordt opnieuw ingericht.

Zo zal het nieuwe stationsgebouw er uit zien. © GF

Juridische procedure

Het actiecomité Red Ons Station legt zich niet neer bij de beslissing. Zij lieten een drietal weken geleden al weten een positief advies van Zuhal Demir (N-VA) koste wat kost aan te vechten. “Zoals gezegd houden wij ons, samen met enkele burgers en onder meer Europa Nostra, klaar om een procedure tot schorsing en vernietiging op te starten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen,” liet Adriaan Linters, lid van actiecomité Red Ons Station eerder al optekenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (JF)