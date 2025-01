Woonsprong neemt 42 sociale woningen over van gemeente Middelkerke

De gemeente Middelkerke draagt 42 sociale woningen over aan woonmaatschappij Woonsprong, die vanaf 1 februari 2025 zal instaan voor de begeleiding van de huurders en het beheer en de verhuur van de woningen. Deze overname brengt het totaal aantal sociale woningen van Woonsprong in Middelkerke op 222.

De sociale huisvestingsmarkt werd in 2023 grondig hervormd, met onder andere de oprichting van Woonsprong als woonmaatschappij in de regio Middenkust. Lokale besturen worden gestimuleerd om hieraan bij te dragen door hun sociale patrimonium over te dragen aan de woonmaatschappij in het werkingsgebied. Bovendien ontvangen lokale besturen sinds 2023 geen subsidies meer om te investeren in sociale woningen.

“Deze overdracht is een bewuste keuze voor Middelkerke”, verklaart Dirk Gilliaert, schepen bevoegd voor wonen van de gemeente Middelkerke. “Middelkerke was één van de laatste gemeenten in Vlaanderen die het beheer van sociale woningen zelf deed. Uiteraard spelen historische keuzes daar een belangrijke rol in. Vandaag vergt die werking enorme expertise en mankracht. De overdracht van onze sociaal woningpatrimonium naar Woonsprong, waarborgt de kwaliteit van het woningaanbod en vereenvoudigt de dienstverlening. Het wordt voor de huurders niet alleen eenvoudiger, maar ook duidelijker.”

Persoonlijke begeleiding voor een vlotte overgang

De gemeente Middelkerke en Woonsprong zorgen samen voor een soepele overdracht, waarbij de huurders centraal staan. “Bij Woonsprong hechten we veel belang aan een warme en persoonlijke ondersteuning,” zegt Sara Casteur, algemeen directeur van Woonsprong. “In de komende weken bezoekt de wooncoach elke huurder om kennis te maken en praktische informatie te geven. Daarnaast ontvangt de huurder een welkomstbrochure waarin alle informatie overzichtelijk is samengebracht.”

Wekelijkse zitdag in De Stille Meers

Voor de huurders wijzigt er niets aan hun woonsituatie. Hun huurcontracten blijven geldig, en ze kunnen blijven wonen in hun huidige woning. Wat wel verandert, zijn praktische zaken zoals het melden van technische problemen, die voortaan via Woonsprong verlopen. Woonsprong houdt trouwens een wekelijkse zitdag op donderdag in De Stille Meers in Middelkerke. Tussen 9 en 12 u. kunnen Middelkerkenaars er terecht voor al hun vragen rond sociaal wonen.

Een delegatie van de gemeente Middelkerke gaf symbolisch het sociaal woningpatrimonium over aan Woonsprong.