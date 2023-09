Woningen op site wolwasserij in Zulte

Na vele jaren van verkommering zullen de oude fabrieksgebouwen van Wolwasserij Martens in Zulte plaatsmaken voor een nieuwe verkaveling van 27 woningen. Op de afgelopen gemeenteraad werd een eerste stap in het project unaniem goedgekeurd, al stelde CD&V wel vragen bij de mobiliteit rond de toekomstige wijk.

‘Lavoir de Laines Wolwasserij Cécile Martens’ zoals het bedrijf officieel heet, is gelegen langs de Staatsbaan in Zulte.

Kritiek

Op het bedrijventerrein is al jaren geen activiteit meer en de gebouwen staan te verkommeren. Tijdens de voorjaarsstormen van vorig jaar stortte nog een groot deel van het dak in. Na textielfabriek Lys Yarns en de oude wolspinnerij L’ANAC, is Wolwasserij Martens de volgende in het rijtje van teloorgegane fabrieken die omgevormd worden tot woongebied.

De site Martens is ruim 13.000 vierkante meter groot, daar komen in de toekomst 27 woningen op. Ongeveer een derde van de verkaveling is voorzien voor groen. Het verkeer rond de toekomstige woonwijk leverde kon zowel tijdens de fase van het openbaar onderzoek als op de afgelopen gemeenteraad op wat kritiek rekenen.

Het belangrijkste pijnpunt is de ontsluiting van de nieuwe wijk via de Leeuwerikstraat. Buurtbewoners maakten zich zorgen over bijkomende verkeersdrukte en dienden bezwaren in.

Mobiliteit

“We hebben dit voorgelegd aan het AWV maar we mogen niet ontsluiten via de N43 als het ook via een secundaire weg kan”, legde schepen van Ruimtelijke Planning Tony Boeckaert uit. “Zij willen zo weinig mogelijk zijstraten van de N43, die zijn de oorzaak van ongevallen.”

“Een goedkoop excuus”, vond fractievoorzitter van CD&V Marc Devlieger. “Dit is een trend die zich steeds doorzet maar we moeten toch beseffen dat we ons intern verkeersnet almaar zwaarder belasten hierdoor.”

(JF)