Voormalige Carrefour op Leet maakt plaats voor nieuwe appartementen, maar ook winkel komt terug

Op de plaats van de voormalige Carrefour Market aan het Vandenpeereboomplein in Ieper komen zes ruime appartementen. Ook de winkel komt terug. Dat meldt het bouwbedrijf Furnibo uit Veurne op haar sociale media. “Het project krijgt de naam ‘De Ster’”

“Op het Vandenpeereboomplein in Ieper realiseren we in opdracht van Ypstar het project ‘De Ster’. Het bestaande gebouw van de voormalige Carrefour Market wordt gesloopt, enkel de voorgevel die dateert uit 1922 blijft behouden en zal geïntegreerd worden in de nieuwe realisatie”, aldus Furnibo.

“In de commerciële gelijkvloerse ruimte van 1.390 vierkante meter zal de Carrefour Market na de heropbouw terug zijn intrek nemen. Op de bovenverdiepingen komen zes ruime appartementen, verdeeld over drie verdiepingen en bereikbaar via een lift. Elk hebben ze een uitzicht op de gemeenschappelijke binnentuin. Het dak wordt afgewerkt met een mansardedak in natuurleien, wat past bij de erfgoedwaarde van de voorgevel.”

Aan de achterzijde van het perceel wordt parkeergelegenheid voorzien, naast een fietsenstalling en een berging. Deze faciliteiten zijn toegankelijk via een helling vanaf de Wallestraat.

2026

“De oplevering van ‘De Ster’ is gepland voor het voorjaar van 2026”, klinkt het. “Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met noArchitecten (architect) en Cobe (studiebureau stabiliteit).”