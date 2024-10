Villa Pommé niet onder de sloophamer na beslissing Raad Van State: “Vraag naar woongelegenheden”

Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een nieuwbouwproject gerealiseerd zal worden op de site Pommé. Nadat de provinciale omgevingsambtenaar liet weten dat de term ‘markant gebouw’ een belemmering zou kunnen zijn, paste de gemeenteraad het Ruimtelijke Uitvoeringsplan aan. De Raad van State verwierp die aanpassing waardoor de villa niet verdwijnt.

Kern Development stelde in 2018 de eerste plannen voor een nieuwbouwproject op de site Pommé voor. Zes jaar later is dat project nog steeds niet gerealiseerd en staat de statige witte villa van wijlen ondernemer Charles Pommé er nog altijd. Aanvankelijk zouden op de site 2 appartementsblokken opgetrokken worden. Het ene blok zou onderdak bieden aan 30 woningen, terwijl in het andere blok 30 assistentiewoningen voor senioren zouden komen. De blokken zouden op hun hoogste punt uit 4 bouwlagen bestaan en aan de kant van de Hogeschuurstraat aflopen tot 2 verdiepingen. Het schepencollege kende daar een vergunning voor toe. Een aantal buurtbewoners tekende beroep aan waarna de ontwikkelaar zijn plannen introk. Een nieuw ontwerp voor de bouw van 29 assistentiewoningen, 40 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte verdeeld over 4 kleinere woonblokken werd door het schepencollege opnieuw vergund. Kern Development deed evenwel in november 2020 opnieuw afstand van de verkregen omgevingsvergunning. Dat gebeurde op basis van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Onder andere de term ‘markant gebouw’ die in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ter Eike stond, zou volgens de omgevingsambtenaar voor een juridische belemmering om de villa te slopen en er te bouwen kunnen zorgen. De gemeenteraad paste het uitvoeringsplan in januari 2022 aan. Gemeenteraadslid Hans Mommerency (CD&V) had toen bedenkingen bij die aanpassing.

“We tonen onze goede wil en zoeken naar oplossingen” – Frank Deceuninck

“Het gaat hier in feite niet over het markant zijn van het gebouw, laat ons daarover eerlijk zijn”, stelde Hans Mommerency toen. “Het gaat hier om het creëren van een opening om het gebouw te slopen en de ontwikkeling van deze privésite te starten. Daar gaan grote investeringen en wellicht grote winsten mee gepaard. Het is toch wel opvallend dat men hier à la tête du client gaat werken en voor een specifiek project een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat wijzigen waarvan de baten alleen bij de privé terecht komen.”

Eén buur trok daarop een tijdje later naar de Raad van State. Die vernietigde op 9 oktober de aanpassing aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan waardoor de villa niet gesloopt kan worden.

Niet opgeven

Frank Deceuninck van projectontwikkelaar Kern Development gooit de handdoek nog niet in de ring. “Het is onze bedoeling om op de site Pommé extra woongelegenheden te creëren”, legt Frank Deceuninck uit. “Daar is vraag naar in Staden, zowel vanuit de bevolking als vanuit het schepencollege. De ruim 1 hectare grote site Pommé is daar ideaal voor. Het is een heel mooi woonconcept dat zich midden in het groen bevindt. Het project wordt eigenlijk tegengewerkt door één enkele buur die uiteindelijk ook naar de Raad van State is getrokken.”

Geen hoogbouw

“Ik heb de bewuste buur diverse keren aangesproken om te zien hoe we de zaak kunnen oplossen, maar die weigert dat. De buur is principieel tegen het project. Ook het feit dat ze niet echt beste maatjes is met burgemeester Francesco Vanderjeugd, speelt zeker mee. Ik heb hier veel energie in gestoken en heb ook geprobeerd het project aanvaardbaar voor haar te maken. Zo is er niet langer sprake van hoogbouw, maar van een mix van huizen. We zijn van hoogbouw afgestapt om onze goede wil te tonen.”

Onderhoudsgeld

“De hele zaak heeft ons in ieder geval al veel geld gekost. Zo worden villa en tuin nog steeds door ons onderhouden. De villa is een oud gebouw uit begin jaren zestig en eigenlijk is er maar één oplossing: het gebouw slopen en op de site een project met huizen realiseren. Ik hoop alsnog met de buurvrouw in gesprek te kunnen gaan nu er een andere burgemeester aan het roer zal staan”.