Verwaarloosd stuk grond in Ambachtenstraat in Menen wordt ecologisch woonpark

“Welkom bij Gaston!” Binnenkort wordt gestart met de bouw van Woonpark Gaston, een ecologische hub middenin het stadscentrum van Menen. Het project moet de aantrekkingskracht van de grensstad naar een nieuwe hoogte stuwen. “Dit is het soort project dat je enkel in grootsteden kan vinden.”

Appartementen, stijlvolle woningen, urban villa’s en zelfs een commerciële ruimte. Weinig kan doen vermoeden dat de Ambachtenstraat in Menen binnenkort aan een grondige metamorfose zal worden onderworpen. De site bood ooit onderdak aan de technische afdeling van de toenmalige waterwerken, maar ligt er al geruime tijd verlaten bij. Maar het drassige terrein van vandaag zal binnen afzienbare tijd veranderen in een groene oase.

Bijna exclusief in grootsteden

“Een projectontwikkelaar koos erg bewust voor Menen om er het Woonpark Gaston te gaan bouwen.” Kimoura Ameye, die met Immo Lietaer de promotie van de nieuwe site verzorgt, glundert wanneer ze de plannen voorstelt.

“Het is het soort realisaties die je bijna exclusief in grootsteden kunt vinden. Mensen gaan vandaag de dag op zoek naar een nieuwe thuis te midden het groen, zonder dat ze daarvoor de voordelen van de stad achter zich moeten laten. Met dit in het achterhoofd begonnen projectontwikkelaars het geweer van schouder te veranderen.”

“De gigantische betonnen appartementsblokken van weleer? Men zat er niet langer op te wachten. Kleinschaliger, groener en vooral een flink pak ecologischer? Dat werd het nieuwe toekomstbeeld. In grootsteden sloeg het concept aan en raakten heel wat van die woningen al verkocht, nog voor de eerste steen werd gelegd.”

Geen toevallige keuze

En aan de lijst van Brussel, Antwerpen of Gent wordt nu ook Menen toegevoegd. “Het is geen toevallige keuze geweest om 8930 op de kaart te zetten. We zitten hier op amper 15 minuten van grote steden zoals Kortrijk, Ieper of Rijsel. Als kers op de taart is het hier dan nog eens enorm betaalbaar. Woonpark Gaston moet inspelen op al die argumenten, en gaat het combineren met moderne tinten. Een binnentuin, plaats voor heel wat schaduw en natuurlijk duurzaamheid die de toon bepaald! Dat is wat men in Woonpark Gaston zal kunnen aantreffen. Vergelijk het gerust met een dorp dat middenin de stad wordt gebouwd.”

De voorbereidende grondwerken zijn reeds gestart en weldra wordt ook een informatiemoment georganiseerd. Dat zal doorgaan op 1 februari. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website van het woonpark.