Versmalling van de toegang tot het Montgomerydok moet Oostende beschermen tegen zware stormen

De werken om de toegang tot het Montgomerydok in Oostende te versmallen zijn gerealiseerd. Die vernauwing moet de stad in de toekomst beschermen tegen de voorspelde zware stormen in de toekomst.

Het Montgomerydok loopt evenwijdig met de Visserskaai, verbindt het Mercatordok met de havengeul en geeft beschutting aan de schepen van overheidsdienst Vloot, een aantal kustvissersvaartuigen en de pleziervaartuigen van Royal North Sea Yacht Club en de overzetboten.

De ingang van het Montgomerydok zal vernauwd worden van 45 meter naar 22 meter met ingeheide wit geschilderde buispalen. Die nieuwe toegang zal voldoende ruim zijn voor bovenvermelde vaartuigen en ook het driemaster Mercator.

Noordwesterstormen

De versmalling van de toegang kadert in het lopende Masterplan Kustveiligheid en de nieuwe Kustvisie om onze zeegrens zeker een kwarteeuw te beschermen tegen noordwesterstormen en stijging van het zeeniveau. Daarom worden ook stormvloedkeringsmuren gebouwd in de voorhavens van Zeebrugge, Blankenberge en Oostende en is in Nieuwpoort de bouw bezig van een mobiele stormvloedkering in de havengeul.

Bijkomende voordelen zijn ook dat de aanwezige pontons in het dok beter beschut zijn bij stormweer en dat het dicht slippen van het dok wordt gereduceerd en er dus minder vaak moet gebaggerd worden.

Zwakke schakel

De laaggelegen kaaien rondom het Montgomerydok vormden tot vandaag nog een zwakke schakel in de bescherming van het laaggelegen stadscentrum van Oostende tegen overstromingen. Vandaar de uitgevoerde versmalling. Tussen 2007 en 2015 kreeg het Montgomerydok al een versmalde toegang om de golfhoogte te reduceren bij de afbraak van het toenmalig oosterstaketsel en en de bouw van de nieuwe strekdammen.