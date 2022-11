Verkoop 113 nieuwe appartementen (met een eigen warmtenet) op site Strobbe nu al van start, eerste steen wordt in zomer 2023 gelegd

Op de vroegere site Strobbe, dus pal in het Izegemse centrum, komen 113 energiezuinige nieuwbouwappartementen. De bouw begint in de zomer van 2023, de verkoop is nu al gestart en naar verwachting kunnen in 2025 de eerste flats opgeleverd worden. Het is projectontwikkelaar ION uit Waregem die instaat voor de realisatie van het project.

127 jaar lang was de drukkerij van de bekende scheurkalender De Druivelaar een uithangbord van Izegem. Maar acht jaar geleden trokken ze bij drukkerij Strobbe voor het laatst de deur achter zich dicht toen na de productie ook de hoofdzetel en opslagplaats naar Beveren-Roeselare verhuisden. Het historische gebouw krijgt na jaren leegstand en samen met het gebouw van de Woondienst regio Izegem een nieuwe toekomst, met respect voor het verleden. Zo krijgt de nieuwe woonbuurt de naam Strobbe en keert de ziel van de familiedrukkerij ook terug in de namen van de vier nieuwe appartementsgebouwen. “Bij ION kijken we altijd naar de toekomst, maar verliezen we nooit het verleden uit het oog. De structuur van de drukkerij zal grotendeels behouden blijven, en we laten de geschiedenis van de plek ook graag terugkeren in de naam van de gebouwen. Alle vier zullen die genoemd worden naar een lettertype dat gebruikt werd of een bekende letterontwerper: Caslon, Bodoni, Griffo en Didot”, oppert Davy Demuynck, CEO en co-founder van ION.

De appartementen op de hogere verdiepingen zullen ook prachtige vergezichten bieden.

Verkoop al begonnen

Het optrekken van de vier appartementsgebouwen, die deel uitmaken van de nieuwe woonwijk, zal gefaseerd verlopen. De verkoop van de eerste appartementen is net begonnen, om in de zomer van 2023 te beginnen aan de bouw van Caslon. Dat gebouw bestaat uit 35 appartementen verdeeld over 7 verdiepingen met een gelijkvloerse commerciële ruimte. De flats hebben één tot drie slaapkamers, de prijs start vanaf 179.000 euro exclusief kosten. Caslon komt op de plaats waar nu nog het gebouw van de huisvestingsdienst staat. Later volgen nog Bodoni (5 verdiepingen, 28 appartementen), Griffo (4 verdiepingen, 26 appartementen) en Didot (6 verdiepingen, 24 appartementen en een commerciële ruimte).

Dwars door de autovrije nieuwe woonwijk die daardoor ontstaat, wordt een groene corridor van circa 3.000 vierkante meter aangelegd

De hele site wordt een toonbeeld van de duurzame stad van morgen. Zowel de nieuwe Cultuurfabriek als alle 113 appartementen en de commerciële ruimtes zullen worden verwarmd en gekoeld met geothermie. Dat systeem zal worden geplaatst en uitgebaat door Noven, specialist in duurzame energie. “Geothermie is de toekomst. We zullen een heel systeem van buizen aansluiten op een BEO- of Boorgat Energie Opslag-veld, zeg maar een ondergronds reservoir met aardwarmte die in een centrale stookplaats met warmtepompen wordt opgewaardeerd.

En komt ook een binnentuin tussen de blokken Bodoni en Caslon.

Op die manier wordt het mogelijk om op grote schaal fossielvrije verwarming te installeren. Daarmee zullen de wooneenheden én de Cultuurfabriek verwarmd én passief gekoeld worden met vloerverwarming. Dat betekent een besparing van 100 ton CO2 per jaar,” redeneert Jeroen Rabaey van Noven.

Op de Dirk Martenslaan zullen de blokken Caslon en Didot uitgeven.

Cultuur en natuur

Niet alleen de verwarming en koeling gaan ondergronds, ook alle 121 parkeerplaatsen voor bewoners verdwijnen uit het zicht. De inrit voor de ondergrondse parking komt op de Dirk Martenslaan, naast vier parkeerplaatsen waaronder voor deelwagens. Dwars door de autovrije nieuwe woonwijk die daardoor ontstaat, wordt een groene corridor van circa 3.000 vierkante meter aangelegd. Die brede wandel- en fietsboulevard zal de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan met elkaar verbinden. “Deze plannen passen helemaal in ons masterplan voor de stad van morgen. Voor de stad en voor onze inwoners is de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers prioritair”, aldus de burgemeester Bert Maertens.

Ter hoogte van de Kasteelstraat verrijst het complex Griffo met een wadi (waterpartij) als groenelement.

In het project woon je tussen de cultuur – met de bibliotheek en kunstacademie – en de natuur. “Omdat de site fantastische vergezichten biedt, hebben we ook winterterrassen voorzien. Met een groot accordeonraam kan je dan van de eerste tot de laatste zonnestraal van het jaar genieten van het uitzicht op het nabijgelegen bos, de groendaken, de binnentuin en de groene corridor. En als het mooi weer is, zet je uiteraard alles gewoon open”, besluit ceo Davy Demuynck.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in de zomer van 2025.