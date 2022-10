Verkaveling op hoogste punt Terrest botst op weerstand: “Grote impact op de buurt”

Een nieuwe verkaveling tussen de Beukelstraat en de Slijpstraat doet stof opwaaien. Omwonenden dienden 14 bezwaren in tegen de verkavelingsaanvraag, met als voornaamste opmerkingen de aantasting van de privacy en brandveiligheid. Toch keurde de gemeenteraad al de aanleg van een nieuwe weg voor de verkaveling goed.

Bouwbedrijf HomeQube uit Kortemark diende een omgevingsaanvraag in voor een nieuwe verkaveling tussen de Beukelstraat en de Slijpstraat. In de aanvraag is het voorstel om negen woningen te bouwen met twee bouwlagen en een maximumhoogte van twaalf meter. De verkaveling zou bereikbaar zijn via een nieuw aan te leggen weg tussen de huisnummers 5 en 7 in de Beukelstraat.

Het voorstel zorgt echter voor veel bezorgdheid bij de omwonenden. In totaal werden al 14 bezwaren ingediend. Die hebben vooral betrekking op de verstoring van de rust en de aantasting van de privacy van de buurtbewoners. “Op basis van de visuele perceptie dachten de mensen dat het perceel een weide was”, zegt schepen Erik Verbeure (CD&V).

“Daaruit hebben ze geconcludeerd dat het agrarisch gebied is, maar het is wel degelijk bouwgrond, gelegen op de flank van de helling van Terrest, min of meer op het hoogste punt van Houthulst. Dat betekent dat de achterste woningen, die nu in de aanvraag van twee bouwlagen zijn voorzien, redelijk hoog komen te staan ten opzichte van de woningen in de omgeving, met mogelijke inkijk tot gevolg. Het is ook zo dat de omliggende verkavelingen geen toestemming kregen voor de twee bouwlagen.”

Die omgevingsaanvraag voor de verkaveling is nog niet goedgekeurd. “De bezwaren moeten nog behandeld worden. Het is het schepencollege dat al dan niet een positief advies moet geven.”

Groen licht voor weg

Op de gemeenteraad van vorige week donderdag werd er echter wel al de omgevingsaanvraag voor de nieuwe weg goedgekeurd. “Naar aanleiding van de verkaveling wordt een openbare weg voorzien die overgenomen wordt door de gemeente om de weg in beheer te houden”, zei de schepen daarover op de gemeenteraad. “Het voorstel tot inplanting is voorgelegd aan de brandweer, die geen bezwaren had. Daardoor beschikken we over alle groene lichten om die weg te aanvaarden op de plek waar die is.”

Nochtans kwamen er ook bezwaren tegen de weg. Die zou volgens de aanvraag maximum vier meter breed worden en volgens de indieners moeilijk toegankelijk zijn voor brandweer en andere hulpdiensten, zeker ook omdat de Beukelstraat zelf al heel smal is. Dat riep dan ook vragen op bij N-VA-fractieleider Filip Vanhevel. “Veertien bezwaren, daar kan je toch niet naast kijken”, sneerde hij.

“Het gaat om veel percelen op een kleine oppervlakte, die toch een grote impact zal hebben op de buurt. Mensen zijn dus niet gelukkig met de manier waarop die verkaveling er al dan niet zal komen. Bij andere verkavelingen wordt eerst de verkaveling vergund en daarna pas de toegangsweg. Ik vind het raar dat het nu omgekeerd is gebeurd. Eenmaal de weg er is, zal het misschien moeilijker zijn om de verkaveling nog tegen te houden.”

“Het kan altijd beter, maar voor de brandweer is het voorstel dat nu op tafel ligt voldoende”, zegt schepen Verbeure. “Het is ook zo dat de brandweer niet per se met de wagen tot bij de brandhaard moet komen. Als er een afstand kan overbrugd worden van 60 meter is dat voor de brandweer voldoende. In de Beukelstraat wordt er wel een soort van uitwijkzone aangelegd die de draaicirkels zal respecteren, zodanig dat in- en uitrijden wel comfortabel zou moeten verlopen.”

Verhaal van kip en ei

“Het gaat inderdaad om een ingrijpende verkaveling”, zei burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “Maar de kwestie van de omgevingsaanvraag voor de weg is een beetje het verhaal van de kip en het ei. Als wij akkoord gaan met die weg, die futureproof is met minder verharding, dan kan pas rekening gehouden worden met de voorschriften van de verkaveling. Je moet met één van de twee beginnen.”

“Als blijkt dat bezwaren van die aard zijn dat verkaveling niet kan doorgaan, dan kan deze beslissing herroepen worden en wordt de weg niet aangelegd. Het onderzoek en de behandeling van de bezwaren betreffende de verkavelingsaanvraag moet nog gebeuren. Qua timing moet er tegen ten laatste eind december een beslissing vallen”, besloot Verbeure.