Valcke Prefab Beton opent kantoren over de grens: “In België maar relatief weinig gronden meer ter beschikking”

Het Franse zusterbedrijf Traconord van Valcke Prefab Beton uit Vlamertinge opende vrijdag 12 mei nieuwe kantoren in Steenvoorde, goed voor een investering van 3,3 miljoen euro. De ruwbouwspeler heeft net haar grootste werf ooit achter de rug en is momenteel een megafabriek aan het bouwen voor Clarebout Potatoes in Duinkerke.

Franse ondernemingen worden het liefst geholpen door partners die in het land zelf gevestigd zijn. Bij Valcke Prefab Beton uit Vlamertinge beseften ze dat een halve eeuw geleden al. Hun bekende felgroene containers kan je dus ook terugvinden over de grens met de naam Traconord. “De productie en engineering verzorgen we vanuit Vlamertinge, de werfopvolging en de montage gebeuren volledig met gemotiveerde Franse arbeiders en werfleiders”, aldus Charles Valcke (CEO Valcke). “Ondertussen zijn er 45 medewerkers aan de slag bij Traconord met de Franse nationaliteit. De identiteit van het bedrijf is dus vooral Frans, ook al is het moederbedrijf op en top Vlaams. Dankzij de geslaagde synergie tussen Valcke en Traconord, is Traconord uitgegroeid tot een klinkende naam in Noord-Frankrijk.”

Groeipotentieel

“Terwijl er in België maar relatief weinig gronden meer ter beschikking zijn, is het groeipotentieel voor bouwbedrijven bij onze zuiderburen nog aanzienlijk”, vult Evy Symoen, verantwoordelijke voor Traconord, aan. “We zien hoe steeds meer Vlaamse bedrijven hier met een eigen vestiging starten en kunnen hen daar perfect bij helpen vanuit onze rijke ervaring en knowhow. Bovendien zijn we intussen ook goed vertrouwd met de Franse regelgeving en bedrijfscultuur. Het zijn allemaal factoren die van goudwaarde zijn om onze marktpositie ook over de grenzen heen te verstevigen.”

3,3 miljoen euro

Al in september 2022 nam Traconord de nieuwbouw in Steenvoorde in gebruik, maar op vrijdag werden de kantoren feestelijk ingehuldigd. Met de nieuwbouw is een investering van 3,3 miljoen euro gemoeid. “We beschikken er over alle ruimte om het magazijn en de kantoren te centraliseren”, vervolgt Evy Simoen. “Dat zal sowieso leiden tot een nog vlottere interne communicatie en meer efficiëntie. Het gebouw wordt het perfecte visitekaartje om te tonen tot wat we allemaal in staat zijn. De fabriek ligt ook dichter bij Vlamertinge, het terrein ligt vlak naast de snelweg, wat de bereikbaarheid vergroot.”

Megawerven

Traconord bouwde onlangs een 20 meter hoog magazijn op een oppervlakte van 60.000 m² voor Lidl in St Augustin. 30.000 ton geprefabriceerd beton uit de fabriek van de groep Valcke in Vlamertinge ging ernaartoe. Het was het grootste werf ooit uitgevoerd door Traconord. Op dit moment is de ruwbouwspeler actief op een andere megawerf in Duinkerke van Clarebout Potatoes, goed voor 26.000 m² bebouwde oppervlakte. (TOGH)