Vader en zoon verkopen straks “exclusieve lofts met fenomenaal zicht” in laatste watertoren van Ieper: “Zo’n woning vind je nergens”

130.000 euro. Voor dat bedrag konden Abdullai en zijn zoon Milan dinsdag de laatste watertoren van Ieper op de kop tikken tijdens een veiling in café ’t Kobbetje. En ze doen meteen hun ambitieuze plannen uit de doeken: de bouw en verkoop van exclusieve lofts bovenin de toren. “Het uitzicht is fenomenaal.”

Milan Verkindere (18) en zijn vader Abdullai Akinjide (44) waren een van de vier ‘partijen’, die dinsdagnamiddag afzakten naar café ’t Kobbetje in het Ieperse dorp Dikkebus om te bieden op een uniek gebouw: de laatste watertoren van Ieper aan de Dikkebusseweg.

“Ja, het was spannend, ik zat hier af en toe met stress”, bekent Milan. Hij heeft roots in Ieper, maar verhuisde naar Deerlijk, waar hij nu werkt in The Agency, een bedrijf van zijn familie dat gespecialiseerd is in projectontwikkeling.

De minimale vraagprijs van 75.000 euro werd na het opbod tussen de partijen bijna verdubbeld. Het bod van 130.000 euro door Milan en zijn vader werd uiteindelijk de verkoopprijs.

“Een koopje? Een andere vrouw bood op, waardoor we wat centen misliepen, maar we vinden het een correcte prijs”, stelt Milan, die meteen hun nieuw ‘project’ voorstelt. “We gaan heel de watertoren renoveren met de bedoeling om in het bovenste gedeelte mooie en exclusieve lofts te bouwen, die we zullen doorverkopen. We hopen op drie woonentiteiten, maar twee zou ook al goed zijn. Koppels, gezinnen… Daar zijn we nog niet aan uit. We hebben de plannen met de kamerindeling nog niet in detail uitgetekend. We hebben natuurlijk de vergunningen nodig, maar op praktisch vlak is het mogelijk.”

Fenomenaal uitzicht

De woningen worden toegankelijk gemaakt via een nieuwe lift en trap. “Nu is er alleen een ladder, waarmee mijn vader en ik al eens tot boven zijn geweest”, aldus Milan. “Het was een heel avontuur om er te geraken. We hebben zelfs op het dak van de watertoren gestaan. Het zicht is fenomenaal. Je kan bij wijze van spreken bijna heel West-Vlaanderen zien. We willen ook extra ramen voorzien, waardoor je vanuit je living van het uitzicht kan genieten. Zulke woning vind je nergens en wordt een super ervaring voor de toekomstige bewoners.”

De watertoren werd gebouwd in 1921, wordt gekenmerkt door twee Ieperse wapenschilden, torent uit boven landschappelijk waardevol agrarisch gebied en is sinds 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De toren voorzag de Ieperlingen in de vorige eeuw van water uit de nabijgelegen Dikkebusvijver via een cilindrisch waterreservoir van 500 kubieke meter op een hoogte van 34 meter.

“Maar de watertoren wordt al jaren niet meer gebruikt”, zegt Tine Vandermeersch, woordvoerder van De Watergroep, die het gebouw nu van de hand doet via de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. “We zijn blij dat dit unieke bouwwerk waardevol geacht wordt en een tweede leven krijgt.” (TP)