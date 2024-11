Uitzicht van de Markt zal flink veranderen de komende jaren: twee werven quasi tegelijk opgestart

Op de Markt van Tielt zijn twee werven quasi tegelijk opgestart, door twee verschillende vastgoedkantoren. Aan de ene kant van de Markt worden er twee panden naast het kantoor van Immo François gesloopt, terwijl Karolien Lafaut aan de andere kant van de Hallentoren ook drie panden laat slopen.

Beide projecten werden eerder al toegelicht door de betreffende bedrijven. De leegstaande, verloederde gebouwen op Markt 14, 15 en 16 werden de voorbije zeven jaar gefaseerd aangekocht door de Tieltse ontwikkelaar Karolien Lafaut. Het gaat onder meer om het gebouw van de liberale mutualiteit en het pand waar vroeger cocktailbar Bar Seize gevestigd was. De hele hoek gaat tegen de vlakte. In de plaats komt er een nieuw appartementencomplex met een handelspand op het gelijkvloers. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

Korte tijd later maakte ook Immo François plannen bekend die ook gepaard gaan met sloop en heropbouw. Zij zijn gevestigd op Markt 32 en kochten de al jaren leegstaande gebouwen op Markt 30 en 31 op. De drie panden zullen samen één groot appartementencomplex worden, met een nieuw kantoor voor Immo François op het gelijkvloers. Al zullen er na de werken wel nog steeds drie aparte gevels te onderscheiden vallen, inclusief originele gevelornamenten. De huidige gevel van Immo François blijft bewaard.

In beide gevallen zal de hinder voor het verkeer eerder beperkt blijven, maar feit is dat het zicht in de omgeving van de Hallentoren de komende jaren toch flink zal veranderen. (SV)