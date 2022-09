Uitbreiding woonzorgcentrum ’t Ponton in Oostende perfect op schema

Nadat in september vorig jaar het startschot werd gegeven voor een ingrijpende vernieuwing, schieten de uitbreidings- en vernieuwingswerken aan het woonzorgcentrum (wzc) ’t Ponton in de Nachtegalenlaan goed op. De eerste fase ervan moeten in januari 2024 af zijn, klinkt het.

Het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit, zingt Raymond van het Groenewoud en dat gaat zeker op voor de werken die momenteel in wzc ’t Ponton, een instelling van vzw Squatina, plaatsvinden. Het project omvat zowel nieuwbouw als een uitbreiding. Die uitbreiding drong zich al een hele tijd op, vertelt directeur Conny Depotter. “Inderdaad, een zevental jaar geleden kregen wij de mogelijkheid om naar de site van het voormalig Sint-Jozefsziekenhuis uit te wijken.”

“Toen zijn wij intensief beginnen nadenken over hoe het ideale woonzorgcentrum er voor ons zou moeten uitzien. Onze instelling bestaat al meer dan 35 jaar en op onze huidige locatie hebben wij al die tijd een expertise opgebouwd wat de opvang en verzorging van onder meer ouderen met dementie en zwaar zorgbehoevenden betreft. We mogen gerust stellen dat ’t Ponton een pionier is in het kleinschalig genormaliseerd wonen. We stelden echter vast dat we van die visie in de Sint-Jozefskliniek gingen moeten opgeven. De renovatie ervan ging niet voldoen aan de wensen en noden van zowel de bewoners als het personeel. Een wzc met lange gangen is trouwens niet meer van deze tijd”, vertelt de directeur.

Verhuis

Er werd dus gekozen om op de huidige locatie te vernieuwen en uit te breiden, iets wat heel degelijk moest voorbereid worden, maar vlekkeloos verliep. “We hebben in oktober 2021 50 bewoners verhuisd naar tijdelijke units op het terrein”, gaat Conny Depotter verder.

“28 bewoners wonen nu nog in het gedeelte van het oorspronkelijk gebouw. Deze 28 en een achttal uit de tijdelijke units zullen in het eerste kwartaal van 2024 kunnen verhuizen naar de nieuwe vleugel. Dat is de eerste fase van de vervangingsnieuwbouw. Voor hen zijn er weinig andere opties, gezien de rest van het oorspronkelijke gebouw zal worden afgebroken en we ook opnieuw wat terrein dienen vrij te maken om fase twee te realiseren. Dat wil dus zeggen dat veertien nieuwe kamers beschikbaar zullen zijn voor bewoners die nu in de tijdelijke units verblijven of voor nieuwe bewoners.”

“In het derde kwartaal van 2025 zouden we dan, als alles goed op schema blijft, de volgende 46 nieuwe kamers in gebruik kunnen nemen en worden de tijdelijke units volledig weggenomen zodat we dan aan de omgevingsaanleg kunnen starten waarbij we volop de kaart van integratie in de buurt zullen trekken. Wat de nieuwbouw betreft: we hebben de wooneenheden verkleind van vijftien naar twaalf kamers. Die kleinschaligheid is beter voor zowel het personeel als de bewoners zelf. In plaats van alles gelijkvloers te behouden, gaan we nu bovendien naar twee bouwlagen. Het concept zorgt er meteen ook voor dat loopafstanden worden geoptimaliseerd. Qua timing zitten we perfect op schema: hele project. Het was misschien niet de gemakkelijkste keuze maar het resultaat zal een realisatie zijn naar onze wensen, waarvoor we bovendien weinig compromissen voor hebben moeten sluiten”, besluit Conny Depotter. In ’t Ponton werken momenteel zo’n honderd personeelsleden.