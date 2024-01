Twaalf grote stadsvernieuwingsprojecten worden dit jaar voltooid: “Kortrijk heeft de grootste investeringsgraad”

Onder de titel ‘De 12 werken van ’24’ volgt een jaar van grote openingen. Samen met andere kleinere werken in stad en deelgemeenten kende deze legislatuur de grootste investering ooit voor Kortrijk, goed voor 363 miljoen euro. “De voorbije 5 jaar werkten we keihard aan tal van stadsvernieuwingen die nu te zien zullen zijn. 2024 wordt de Grand Cru voor de stadscoalitie. Meer dan ooit wordt Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.

743 euro per inwoner per jaar

De heraanleg van het Historisch Hart, de nieuwe Deelfabriek, Bissegem Plage, de Reepbrug, de nieuwe tentoonstellingssite en kunsthal Abby, de verdere verlaging van de Leieboorden, de fiets- en bustunnel van het station, stadspark Paulientjes, het Groeningepark, de herbestemde kerk en het vernieuwde OC in Aalbeke, een groener winkelwandelgebied, de groene fietsverbinding in Heule, het Conservatoriumpark en de Casinotuin, de nieuwe ondergrondse parking, en nog veel meer. De afgelopen jaren werd enorm geïnvesteerd in Kortrijk. “Volgens Belfius hebben we de grootste investeringsgraad. 743 euro per inwoner per jaar. Op de tweede plaats staat Antwerpen met 671 euro en op de derde plaats Roeselare met 655 euro”, aldus Van Quickenborne.

“Deze legislatuur investeerden we meer dan ooit in onze stad, zonder belasting- of tariefverhoging. Ook al werden we geconfronteerd met de pandemie, met stijgende grondstof- en personeelskosten, dankzij ons financieel beleid – waarbij gezond verstand primeert, gedurfde keuzes geen taboe zijn, we snel en accuraat ingrijpen en bewuste keuzes maken op vlak van besparing – gaan we dit jaar het vele werk van de afgelopen jaren verzilveren”, vertelt een trotse Kelly Detavernier, schepen van Financiën.

Voor veel buurtbewoners zullen de 12 grote openingen van 2024 als muziek in de oren klinken. “Maar het zijn stadsvernieuwingen die voor nog meer dynamiek en levendigheid in Kortrijk zorgen en waar we nu al de vruchten van plukken in de bezoekerscijfers. Want dat is de ambitie: door een ingrijpende facelift van Kortrijk een nationale en zelfs internationale publiekstrekker maken. En natuurlijk een nog betere plaats om te wonen, werken en leven”, aldus Ruth Vandenberghe, eerste schepen.

Stadsgroen Vlasakker

Het natuurgebied van 17 hectare tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk Tarweveld/Klaverveld, VIVES en Kulak in het zuiden van Kortrijk wordt verder ontwikkeld tot volwaardig stadsgroen. Je kan er binnenkort nog meer wandelen, spelen en genieten van de rust van de diverse en nieuwe natuur. De opening wordt voorzien in april. Meer info op www.kortrijk.be/vlasakker.

Vooral het bufferbekken zou een prachtig uitkijkpunt worden © Kortrijk

Casinotuin en Conservatoriumpark

Het Conservatorium- en Casinoplein veranderen vanaf 9 januari in groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplekken. Beide pleinen worden bijna volledig onthard. In de plaats krijgen we een tuin en een park met bomen, een podium, waterpartijen en speelzones. Meer info op www.kortrijk.be/casinoconservatoriumplein.

Casinotuin © Kortrijk

De verlaagde Leieboorden, fase 2

De verlaging van de Leieboorden aan de Broelkaai en de Handboogstraat is een schot in de roos. Nu zijn ook de Dolfijnkaai, Kasteelkaai (opening deze zomer) en de Reepkaai (opening najaar) aan de beurt. Er komt een stadstuin van 1.000 vierkante meter, zit- en speelgelegenheid, gezellige terrasjes en waterplezier. Meer info op www.kortrijk.be/vernieuwingoudeleie.

Leieboorden © Kortrijk

Slow shopping in het winkelwandelgebied

Na enkele geslaagde tests in 2022 en 2023 krijgt het winkelwandelgebied in de Kortrijkse binnenstad een make-over. Door meer aandacht voor groen, ontmoeting en beleving maken haastige boodschappen in Kortrijk plaats voor een andere ervaring: slow shopping. Meer info op www.kortrijk.be/winkelwandelgebied.

Winkelwandelgebied © Kortrijk

Heraanleg Historisch Hart

Met de verhuis van het museum 1302 en het einde van de werken in het Begijnhof, was de toon in het historische hart van onze stad al gezet. De volgende stap is de aanleg van een idyllisch woonerf met meer groen, nieuwe fiets- en wandelpaden en speelelementen. Bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk komen grotere waterpartijen en het Begijnhofpark wordt 43 procent groter na het verdwijnen van de privéparking. Meer info op www.kortrijk.be/historischhartkortrijk.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de artillerietoren krijgen meer ademruimte met dit nieuw ontwerp © Kortrijk

Groene Verbinding Heule

De reservatiestroken voor de N50C en de N328 in het noorden van Kortrijk waren ooit bestemd om autowegen te worden. Ze krijgen nu een nieuwe bestemming waarin groene (fiets)verbindingen centraal staan. Opening deelgebied Astridpark – Weversstraat is voorzien voor deze zomer, het deelgebied Guido Gezellelaan – Zuidstraat in het najaar. Meer info op www.kortrijk.be/degroeneverbinding.

Groene Verbinding © Kortrijk

Zorgcampus Condédreef

Op de huidige site van woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef wordt gebouwd aan een nieuwe woonzorgcampus. Die zal bestaan uit acht kleinschalige leefgroepen met in totaal 132 kamers, een dagverzorgingscentrum, een wijkcentrum en een voorschoolse kinderopvang. Voor de nieuwbouw komt een stadspark van 8.500 vierkante meter. Een investering goed voor 40 miljoen euro, de grootste van de 12 werken. Meer info op www.kortrijk.be/siteconde.

Site Conde © Kortrijk

Klooster Augustinessen

Het klooster van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (Augustinessenklooster) op het Buda-eiland gaat terug tot het begin van de 13de eeuw. Belangrijke delen van de buitenschil zijn nog vrij authentiek en omvatten zelfs sporen van de oude stadsmuur van Kortrijk. De buitenschil wordt momenteel volledig gerestaureerd.

Bissegem Plage

Langs de Leie in Bissegem wordt een mooi stukje natuur definitief gevrijwaard van bebouwing. Bissegem Plage is ideaal om te wandelen, te spelen met de kinderen of gewoon te genieten van de groene omgeving. De opening wordt voorzien in het najaar. Meer info op www.kortrijk.be/bissegem-plage.

Bissegem Plage © Kortrijk

Gezellig woonerf Sint-Michielsplein

Binnenkort geen auto’s meer op het Sint-Michielsplein. Er wordt plaats gemaakt voor nieuwe groenzones en een knap horecaterras. Zo krijgen we ook hier weer een gezellig plekje voor warme zomeravonden. Meer info op www.kortrijk.be/sintmichielsplein.

De Warande van de toekomst

Het nieuwe gebouw voor de overnachtingsruimtes, het sanitair en de administratieve lokalen staat er al. Ook de nieuwe stallen en dierenweide werden recent ingehuldigd. Nu is op het speeldomein in Heule de bouw bezig van polyvalente lokalen met dubbel zoveel speelruimte voor de jeugd. Meer info op www.kortrijk.be/warande.

Tentoonstellingssite Abby

Op de site van de voormalige Groeningeabdij verrijst een hoogwaardig, vernieuwend en laagdrempelig museum voor beeldende kunst, goed voor een investeringskost van 18,7 miljoen euro. Naast de stedelijke collecties krijgen ook organisaties, gemeenschappen en makers allerhande er een plek. Het centrale thema is ‘identiteit’. Abby wordt eind augustus opgeleverd. In oktober volgt een preopening en van 23 november tot eind februari een eerste tentoonstelling. Meer info op www.abbykortrijk.be.

Abby © Kortrijk