Traject rond mogelijke uitbreiding bedrijvenzone in Dadizele opgestart

De gemeente informeerde de bewoners tijdens een online vergadering over het RUP Millesteenstraat. Door de nood aan extra locaties voor bedrijven, is het de bedoeling dat het bestaande bedrijventerrein er uitgebreid wordt. Daarvoor moet wel nog een heel traject worden afgelegd. “Deze startnota is een ambitieplan. Met deze vergadering willen we onder andere de bevolking informeren en laten participeren”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK).

In 2017 werd door de provincie West-Vlaanderen een tekort aan bedrijventerreinen aangetoond. In Groot-Moorslede zijn er al enkele bedrijvenzones, maar die werden binnen de kortste keren ingevuld door tal van enthousiaste ondernemers. Onder andere de enkele jaren geleden gerealiseerde bedrijvenzone De Briekhoek bleek een groot succes te zijn.

“De provincie organiseerde in 2019 een bevraging bij alle West-Vlaamse gemeenten. Daarbij werd er gekeken waar er misschien nog mogelijkheden zijn om bedrijven te vestigen. In totaal werden 130 zoekzones verzameld”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK). Onder andere de omgeving van de Millesteenstraat in Dadizele werd aangeduid als een dergelijke zoekzone.

“Het plangebied met een oppervlakte van ongeveer 6 hectare en 70 are wordt begrensd in het noorden door het reeds bestaande bedrijventerrein Millesteen, in het oosten de Meensesteenweg en in het zuiden en westen de Millesteenstraat.” Een gedeelte van het plangebied werd reeds gereserveerd als uitbreidingszone van het bestaande bedrijventerrein.

Inmiddels werd een RUP-procedure die een uitbreiding van de bedrijvenzone moet mogelijk maken opgestart. Gekoppeld aan de startnota werd er ook reeds onderzocht welke effecten het voorgenomen plan misschien kan hebben op het milieu. Daarbij werd er rekening gehouden met onder andere geluidsoverlast, de bodem, de natuur in de omgeving en de mobiliteit.

Geen milieueffecten

“Uit dat onderzoek blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht”, aldus de schepen. De komende periode wordt het traject rond het RUP Millesteenstraat verdergezet.

“De startnota die we nu hebben voorgesteld, is een wens- of ambitieplan waarbij we aangegeven en motiveren waarover er nagedacht wordt. Dit is nog geen bestemmingsplan met voorschriften.”

Bewoners kunnen de startnota nog tot en met 6 januari 2022 raadplegen en opmerkingen, suggesties en ideeën formuleren. De documenten zijn te vinden via de website van de gemeente en kunnen ingekeken worden bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.

