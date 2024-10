TC De Waaiberg in Aarsele moet plaats ruimen voor nieuwe verkaveling: “Spijtig, maar we zijn vooral dankbaar voor de tijd die we gehad hebben”

Na 38 jaar is het einde van TC De Waaiberg in Aarsele in zicht. De tennisvelden moeten namelijk plaats ruimen voor een nieuwe verkaveling met achttien huizen. Die plannen hangen al minstens tien jaar in de lucht, dus een grote verrassing is het niet. “We wisten allemaal dat het er ooit eens van zou komen”, zegt Pascal Puis van TC De Waaiberg. “Ergens is dit uiteraard jammer, maar anderzijds zijn we toch vooral dankbaar voor de tijd die we gehad hebben.”

De tennisclub langs de Jules Van Ooststraat in Aarsele heeft drie velden die net achter de gelijknamige brasserie liggen. Pal naast die velden ligt een weide. Een deel van de grond is eigendom van de familie achter de Aarseelse bouwonderneming Simoens, een ander deel is van projectontwikkelaar Danneels. Olivier Simoens, de zaakvoerder van dat eerste bedrijf, is altijd een van de drijvende krachten achter de club geweest. “We weten al minstens acht jaar dat er hier ooit een verkaveling zou komen”, legt Pascal uit. “Olivier heeft daar altijd heel open over gecommuniceerd. Eind vorig jaar kregen we te horen dat er een akkoord was met Danneels. Dat was even slikken, maar we hebben ons laatste seizoen kunnen uitspelen en daar ben ik dankbaar voor.”

Uitdovende club

De club telt op dit moment nog 48 leden. “Ooit telden we meer dan honderd leden, maar we zijn nu een uitdovende club”, gaat Pascal verder. Hij zit in het bestuur sinds 2020. “Nieuwe leden of jeugd die komt informeren, sturen we sinds eind vorig jaar door naar andere clubs in de regio. Zelf spelen we nu wel nog zo vaak als we kunnen, aangezien elk balletje die we slaan nu het laatste kan zijn. Het gebouw aan de straatkant zal binnenkort gesloopt worden, om een nieuwe toegangsweg richting de wijk te creëren (de naastgelegen brasserie blijft voor alle duidelijkheid overeind, red.). Wanneer het einde precies zal komen, weten we niet, maar in september hebben we alvast een afscheidsfeestje gehouden. Om een feestje te houden, hoef je niet te wachten tot het allerlaatste moment, nietwaar? Daarbij hebben we de familie Simoens uitgebreid bedankt voor de vele mooie jaren.”

Olivier Simoens legt uit dat het einde van de club ook hem zwaar valt. “Natuurlijk is het spijtig. Ik heb een flink deel van mijn jeugd doorgebracht op die velden en speelde er samen met mijn vrienden. Ik ben ook jarenlang voorzitter geweest, tot de combinatie van de club met het gezin en het werk wat te druk werd. Pascal is toen op het juiste moment verschenen en heeft de fakkel overgenomen. Maar toen al hingen die plannen in de lucht. Daar ben ik trouwens ook altijd open over geweest. Opportuniteiten deden zich voor en we konden uiteindelijk niet anders dan mee op de kar springen. Een wijk om de tennisvelden heen bouwen? Dat was geen optie, zeker niet aangezien je maar met één ontsluitingsweg zit. Ik draag de club een zeer warm hart toe, maar je moet altijd het rationele afwegen tegen het emotionele. En emotionele beslissingen leiden zelden tot iets goeds. Het verstand versus het hart.”

Timing

Rest de vraag wanneer de werken starten. “De verkavelingsvergunning is inmiddels afgeleverd”, weet Olivier. “Strikt genomen had men midden oktober willen starten, dus de afbraak van het gebouw aan de straatkant zal nu voor elk moment zijn. Daarna zal de aanleg van de wegenis starten. Het laatste officiële seizoen van TC De Waaiberg is inmiddels voorbij, maar zo lang de pleinen er liggen kan en mag de club er zeker nog gebruik van maken. Het zal wellicht wat afhangen van het weer, maar wie weet liggen ze er zelfs in maart nog steeds. Als dat het geval is dan kan men er gerust nog wat op blijven doorspelen, tot op het allerlaatste moment.” (SV)