Straks wonen en werken op voormalige kloostersite ‘Zusters van Maria’ in Izegem

Tien jaar geleden kocht Immo Bossu uit Rumbeke de kloostersite van de Zusters van Maria, in de volksmond de Zusters van den Ave. Een hele uitdaging voor de bouwpromotor omdat de kloostergevel en de ‘Gouden Kapel’ door Erfgoed Vlaanderen beschermd zijn. Nu, tien jaar later, zijn de eerste plannen klaar voor een mooi, nieuw project in de binnenstad.

Bouwpromotor Immo Bossu uit de Izegemsestraat 53 in Rumbeke kocht in maart 2013 het klooster van de Zusters van Maria. “In 2016 en 2017 kochten we ook nog de voorkant van het klooster en de vijf woningen in de Gentsestraat”, zeggen zaakvoerder Jan Bossu en commercieel verantwoordelijke Floris Vantyghem. De volledige site bedraagt in totaal 6.600 m2. De concrete invulling ervan zal in twee fases verlopen.”

Eerste fase

“In een eerste fase komt er een nieuwbouw langs de Gentsestraat (op de plaats waar de vijf oude woningen zijn afgebroken, red.). Op de benedenverdieping voorzien we twee commerciële ruimtes, twee appartementen en een ruime fietsenstalling. Op de eerste en tweede verdieping komen telkens zes ruime appartementen. Op de derde verdieping voorzien we nog eens drie grote appartementen (penthouses) van minstens 170 m² oppervlakte. We richten ons hierbij op de betere, ruime en energiezuinige appartementen met telkens grote zongeoriënteerde terrassen.

Ieder appartement heeft de mogelijkheid om een ondergrondse berging aan te kopen dicht bij de lift. Waar nu de inrit is naar het klooster komt ook de inrit naar de ondergrondse parkeergarages en autostaanplaatsen. We willen begin 2024 starten met de bouw. De verkoop van de appartementen zal binnenkort van start gaan (051 20 66 78).”

Het nieuwe appartementsgebouw dat Immo Bossu begin volgend jaar bouwt zie je op deze simulatie in het verlengde van de linkervleugel (rechtervleugel als je naar de foto kijkt) én aan de kant van de Gentsestraat, vlak bij het rond punt aan de Dirk Martenslaan. © Simulatie Immo en Bouw Bossu

Renovatie gevel

In een tweede fase komen er aan de kant van de Dirk Martenslaan een 30-tal appartementen. “Die grond was samen met het klooster vroeger ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen, maar is recent na herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan nu ook bestemd voor wonen.”

“Tijdens deze twee fases zal ‘Bouw Bossu’ de buitenkant van het klooster, de beschermde gevel, renoveren. In het vroegere klooster zouden er een 13-tal woonentiteiten voorzien kunnen worden. De beschermde delen zoals de ‘Gouden en Zilveren Kapel’, alsook specifieke ruimtes in het klooster zullen te koop worden aangeboden voor vrije beroepen, een coworking space, horecafaciliteiten, vergaderruimtes, … We hebben ondertussen ook meerdere vragen gekregen om het klooster in zijn totaliteit aan te kopen. Maar daaromtrent is nog niets beslist.”

Beschermd erfgoed

“Het klooster en de school werden opgericht in 1806”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). “In de loop der jaren is de site steeds meer uitgebreid en verbouwd. In 1839 werd de Gouden Kapel gewijd en in 1846 opnieuw gewijd. Het is een grote barokkapel met een rijke plafond- en muurbekleding en een monumentaal barokaltaar. In de periode 1843 tot 1845 werd onder andere ook de Zilveren Kapel gebouwd, een privékapel voor priester Joseph de Pélichy.

De Gouden Kapel is sinds 1981 een beschermd monument, een deel van de gebouwen is sinds 2012 beschermd. De Zusters van Maria verlieten in 2013 het klooster en het gebouw staat sindsdien leeg. De voorbije jaren werd de Gouden Kapel al enkele keren gebruikt voor kunstexpo’s en vanuit het museum Eperon d’Or zijn er ook soms geleide bezoeken.”