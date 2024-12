Stad Brugge start afbraak gebouwen Boninvest

Stad Brugge is gestart met de afbraakwerken op de site Boninvest. Het is een stap in de ontwikkeling van de site tot een groenzone die aansluit bij de stadsomwalling. “Het historische volume dat evenwijdig loopt met de ringvaart wordt geïntegreerd in een toekomstig park”, zegt schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal.

De afbraakwerken op de site Boninvest werden opgestart door Stad Brugge, dat de site met gebouwencomplex enkele jaren terug al aankocht. De bebouwen op de site deden eertijds dienst als opslagplaatsen en kantoorrruimtes. Deze werkzaamheden vormen een eerste stap in de herontwikkeling van de Boninvest tot een groenzone die aansluit bij de historische ringstructuur van de Brugse stadsomwalling. “In deze eerste fase worden de gebouwen op Boninvest 3 gesloopt, met behoud van het historische volume van de vermoedelijke stoommachinekamer”, zegt schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal (cd&v). “Dit unieke gebouw wordt gerestaureerd en geïntegreerd in het toekomstige park dat de Gentpoort en de Conzettbrug verbindt. De werkzaamheden omvatten onder meer de afbraak van gebouwen (circa 475 m²) en bestrating (circa 410 m²).

“Daarna volgt de aanleg van paden in dolomietverharding, kleiklinkers en een verhard gazon”, vult schepen van Openbaar Domein Franky Demon (cd&v) aan. “Tot slot is er de aanplanting van nieuw groen en komen er zitbanken, picknickbanken en afvalmanden. Bij het ontwerp lag een sterke focus op de toegankelijkheid, met onder meer drempelloze overgangen, brede en obstakelvrije paden en rolstoelvriendelijk straatmeubilair.” De heraanleg van de Boninvest wordt in de komende jaren nog verder gezet. In 2027 zou ook het complex op Boninvest 1 gesloopt worden. Momenteel wordt dit gebouw nog gebruikt door het gerecht om er in beslag genomen goederen op te slaan. In 2027 loopt het huurcontract met het gerecht af en kan er dus gesloopt worden. Ook die ruimte zou dan geïntegreerd worden in een ruime groenzone.