Restauratie Lakenhallen twee jaar vroeger klaar, maar ook zes miljoen euro duurder

De restauratie van de Lakenhallen zadelt het nieuwe stadsbestuur op met een stevige financiële kater. Het budget is gestegen van 13,2 miljoen euro naar 18,5 miljoen, een meerkost die volgens nieuwe schepen van Financiën Miguel Gheysens volledig op het conto van de stadskas komt. Gelukkig is er ook goed nieuws: het iconische gebouw mag 2,5 jaar vroeger uit de stellingen dan initieel gepland.

Voor toeristen die een kiekje wilden nemen van onze iconische gebouwen was 2024 een frustrerend jaar. Zowel de Lakenhallen als de Menenpoort stonden het grootste deel van de tijd in de stellingen. Voor beide monumenten is het einde echter in zicht. Zo wordt binnenkort verder gewerkt aan de laatste fase van de restauratie van de Lakenhallen.

“Wat er nog te restaureren valt, is het Nieuwerck en alles aan de kant van het Sint-Maartensplein: de vleugel van het Yper Museum en de vleugel van het kenniscentrum en de koninklijke zaal”, zegt diensthoofd Stijn Fertin van de technische dienst. “Momenteel zie je de werfzone rond het Yper Museum al staan. De dakwerken werden eerder al uitgevoerd, nu is enkel nog de restauratie van de gevel en het schrijnwerk nodig.”

Hinder

Vanaf de eerste week na het bouwverlof, dus vanaf 6 januari, start de restauratie van het Nieuwerck. “Gelijktijdig met de afbouw van de kerstmarkt zal je zien dat er een opbouw gebeurt van stellingen rond het Nieuwerck aan de kant van de Grote Markt. Dan zetten we alles op alles om het Nieuwerck in sneltempo tegen half juni klaar te hebben, omdat we horecazaak In ’t Klein Stadhuis serieus hinderen met onze werfzone. Daardoor kan het terras er niet staan, vandaar dat ook voor deze periode gekozen werd. De doorgang onder het Nieuwerck blijft wel open, dus het Yper Museum zal steeds toegankelijk blijven.”

“Een verzoek om een hogere subsidietoelage werd geweigerd” – schepen Miguel Gheysens

“Gelijklopend met de opbouw van de stellingen aan het Nieuwerck zal de andere vleugel – waar het kenniscentrum zit – ook in stellingen komen om daar al voorbereidende werken te doen, want jammer genoeg hebben we in die vleugel dezelfde problematiek van rotte balken. Dan kunnen we de stabiliteitsproblemen oplossen terwijl we bezig zijn aan het Nieuwerck”, geeft Stijn Fertin nog mee. “De vleugel van het Yper Museum zal klaar zijn tegen eind april of begin mei. Met veel toeters en bellen durven wij nu al zeggen dat in februari 2026 de volledige restauratie achter de rug zal zijn. Bij aanvang van het dossier werd het einde van de werken vooropgesteld tegen eind 2028, dus we zitten 2,5 jaar voor op schema.”

Ondanks de snelle voortgang ziet het financiële plaatje er minder rooskleurig uit. Kersvers schepen van Financiën Miguel Gheysens (Team Ieper) voelde, toen nog als oppositielid, op de gemeenteraad van juni al de bui hangen. Nu heeft hij een duidelijk zicht op de cijfers. “Het oorspronkelijke budget bedroeg 13,2 miljoen euro (exclusief 21% btw), waarvan 8,5 miljoen euro gesubsidieerd werd. Op vandaag staat het budget op 18,5 miljoen euro (exclusief btw), maar de subsidies zijn gelijk gebleven.”

Indexering

“De meeruitgave van de rotte balken bedroeg ongeveer 700.000 euro”, legt Miguel Gheysens uit. “Het verhoogde budget is dus vooral een gevolg van de indexering van gegunde prijzen en het opdelen in fases, met iedere keer een nieuwe aanbesteding en een hogere prijs. Bijna de volledige meerprijs wordt gedragen door de stadskas. Een verzoek om een hogere subsidietoelage, wat eigenlijk een aanvraag tot indexering was, werd geweigerd. Met de opmaak van het nieuwe meerjarenplan in oktober-november zullen we beter weten waar we staan. We kunnen er echter niet veel meer aan veranderen, want de werken zitten in de eindfase.”