Provincie weigert vergunning voor bouwproject Daalstraat in Mesen, burgemeester is ontgoocheld

Het ziet er naar uit dat er niet meteen een appartementsblok komt op een stuk grond in de Daalstraat, niet ver van het centrum van Mesen. Nadat het stadsbestuur eerder wel een omgevingsvergunning toekende, gingen omwonenden daartegen in beroep bij de provincie. Die weigert nu de vergunning, onder meer omdat het gebouw niet in de omgeving zou inpassen. “En een verhoging van het ruimtelijk rendement mag niet ten koste gaan van de goede ruimtelijk ordening.”

De eigenaar van een stuk braakliggend grond op het einde van de doodlopende Daalstraat in Mesen legde begin vorig jaar het plan op tafel voor een groot woonproject. De bedoeling was om op de site 5 woningen, 15 appartementen en een ondergrondse parking te bouwen. “Mijn familie is al lang eigenaar van de grond en we willen er nu op bouwen om te verkopen”, zei Catherine Pollet uit Moeskroen toen. Het project zorgde echter voor veel ongerustheid bij de bewoners van de straat. Burgemeester Sandy Evrard zocht een compromis en kon bekomen dat de bouwheer wat aanpassingen deed aan de bouwplannen.

Toename verkeer

Het eerste openbaar onderzoek liep 15 februari 2023. Daarbij werden 11 bezwaarschriften ingediend, die spraken over onder meer de bouwhoogte, het niet passen van het gebouw in het landschap en een toename van het verkeer in de doodlopende straat en er zouden minder parkeerplaatsen ter beschikking zijn. Na het wijzigen van de plannen, waarbij het gebouw een stuk minder hoog zou worden, werden nog twee bezwaarschriften ingediend. Naast opnieuw een opmerking over de bouwhoogte, was er sprake dat de inplanting impact zou hebben op het zicht vanuit het lagergelegen dal op de kenmerkende Sint-Niklaaskerk en het vergezicht over het ruime dal.

Gunstig advies

De stad argumenteerde op dat laatste dat het zicht op de Sint-Niklaaskerk niet zou worden aangetast. “De woningen en het appartementsgebouw wordt ingeplant rekening houdend met het landschap. Ten opzichte van de bestaande bebouwing worden de woningen geleidelijk verhoogd. De appartementsgebouwen met vier bouwlagen worden op het diepste punt ingeplant zodat de impact zoveel mogelijk wordt beperkt naar de omgeving”, klonk het bij het college, dat een gunstig advies gaf voor het woonproject. “Op vlak van parkeerplaatsen zou de parkeerbehoefte voor de 12 appartementen op het eigen terrein worden opgevangen.” De stad gaf de bouwheer wel een vergunning, maar de omwoners gingen daartegen in beroep bij de provincie, die de uiteindelijke knoop moest doorhakken.

Provincie weigert

Desondanks de argumenten van het stadsbestuur weigert de provincie nu een omgevingsvergunning voor het project. De provincie haalt onder meer aan dat de aanvraag ondanks aanpassingen naar volume toe zich nog steeds niet afdoende weet in te passen in de omgeving. “En een verhoging van het ruimtelijk rendement mag niet ten koste gaan van de goede ruimtelijk ordening”, aldus de provincie.

Jonge gezinnen aantrekken

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) steekt zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Dit woonproject was een ideale manier om nog meer jonge gezinnen naar onze stad te halen, wat uiteraard een goede zaak zou zijn. De laatste jaren verjongden we al fel, maar we blijven daar verder op inzetten. Het aantrekken van nieuwe inwoners doet onze stad groeien, want stilstand is achteruitgaan. Maar de nieuwkomers moeten uiteraard de kans krijgen om zich te vestigen, want zonder een woning gaat dat niet. Voor alle duidelijkheid, ik neem de mensen uit de Daalstraat die bezwaar aantekenden niets kwalijk. Ik begrijp hen wel. Het was ook daarom dat ik niet akkoord ging met het eerste ontwerp. Nadat er een bouwlaag van verdween, leek het me wel een haalbaar project.”

De burgemeester hoopt dat andere toekomstige bouwprojecten wel op een omgevingsvergunning kunnen rekenen.