Protest tegen plannen voor exclusieve parkeergarage onder minigolf in Knokke

In Knokke-Heist wil de Compagnie Het Zoute een private ondergrondse parkeergarage voor luxewagens en oldtimers bouwen onder de terreinen van de minigolf in het Zoute. Inclusief wagenlift. Een groep buurtbewoners richtte een vzw op om de plannen tegen te gaan. Ook het gemeentebestuur nam ondertussen een standpunt in.

Compagnie Het Zoute is in Knokke-Heist eigenaar van de bekende en exclusieve golfclub in het Zoute, maar bezit ook de minigolf en de approachgolf even verderop. Onder die minigolf bevindt zich al een publieke ondergrondse parking die uitgebaat wordt door Interparking, maar de Compagnie heeft plannen om een tweede private parkeergarage te bouwen. Meer specifiek onder het oostelijke deel van de terreinen – onder de approachgolf dus. Voor de niet-kenners: dat is een variant op het golfspel dat midden houdt tussen minigolf en het klassieke golfspel.

Autolift voor oldtimers

Concreet zou de parkeergarage bestaan uit 151 parkeerplaatsen – waarvan 58 exclusieve garageboxen en 93 ‘standaard’ boxen – en een oppervlakte beslaan van zo’n 7.200 m². Dat blijkt uit verklarende nota bij de omgevingsaanvraag. Er wordt ook een autolift voorzien voor oldtimers en supercars die niet via de normale toegangshelling de garage kunnen inrijden. Volgens de plannen zou de inrit volledig ingewerkt worden in het groen en zou de autolift niet zichtbaar zijn als deze niet in gebruik is. De exclusieve parking zou enkel toegankelijk zijn voor eigenaars van een garagebox.

Mobiliteitsstudie

Verder is er een zone voorzien voor golfkarretjes, elektrische steps en fietsen waarmee eigenaars van een geparkeerde wagen zich kunnen verplaatsen van en naar hun voertuig. De private parking zou zowel bedoeld zijn voor tweedeverblijvers als voor vaste inwoners die in de buurt wonen. Volgens het bedrijf zouden de extra parkeerplaatsen de parkeerdruk op het omliggende openbaar domein doen afnemen. Zeker in de zomermaanden en weekends wanneer veel tweedeverblijvers aanwezig zijn. De bedoeling is om na de bouw van de parkeergarage de approach meteen opnieuw aan te leggen. Daarbij zou veel aandacht besteed worden aan de groeninrichting. Bij het ontwerp zet het bedrijf – zo stellen ze in de verklarende nota – ook maximaal in op buffering en hergebruik van regenwater.

“Met al dat zou het terrein in de winter volledig verzadigd zijn en in de zomer zou net het omgekeerde gebeuren” – Nicolas Spiette

De Compagnie maakte in samenwerking met partners een volledige mobiliteitsstudie en legde die voor aan alle betrokken instanties. Toch stuit het op protest bij een groep bewoners van de omliggende gebouwen. Ze richtten midden oktober de vzw Leefbare Approach Knokke-Zoute op. Eén van de redenen volgens de bewoners is dat projectgebied in regenoverstromingsgebied ligt. “Met al dat beton dat nodig is zou het terrein in de wintermaanden volledig verzadigd zijn en in de zomermaanden zou net het omgekeerde gebeuren”, zegt Nicolas Spiette van de vzw. Nog volgens de omwonenden, zo stelt zakenkrant De Tijd, kende de Compagnie Het Zoute decennia geleden bij de verkoop van de grond voor de bouw van de aanpalende residentie Sealand een erfdienstbaarheid ‘non-aedificandi’ toe, waardoor op dat gebied niet gebouwd kan worden. Een reactie van de Compagnie daarop kregen we niet.

Vergunning geweigerd

Afgelopen vrijdag moest het schepencollege van Knokke-Heist een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag voor de parking. Daar werd de aanvraag geweigerd, zo bevestigt de bevoegde schepen. Verdere commentaar geven ze niet. De Compagnie Het Zoute kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing bij de deputatie van de provincie. Die moet zich dan opnieuw buigen over de aanvraag. (MM)