Project Wijkrenovaties start met infoavond op Don Bosco in Torhout

Op de wijk Don Bosco in Torhout, waar heel wat oudere huizen staan, gaat het stadsbestuur van start met het proefproject Wijkrenovaties. Tijdens een infoavond op donderdag 9 januari om 19.30 uur in de kerk van Don Bosco wordt het project uit de doeken gedaan. Ter afronding biedt de stad een receptie aan.

Het stadsbestuur werkt samen met het Energiehuis WVI en De Woonwinkel. Centraal staan renoveren en energiezuinig wonen. Om het energieverlies van de huizen in beeld te brengen, krijgt een groot aantal woningen op Don Bosco een gratis gevelscan aangeboden. Die warmtefoto’s worden gemaakt door de Thermocar van de WVI.

“Mensen denken te snel dat er meteen grote en dure verbouwingen uitgevoerd moeten worden aan hun woning, maar dat is zeker niet zo”, zegt Naomi Julien, de stedelijke deskundige Milieu en Duurzaamheid. “Kleine aanpassingen aan een bestaande installatie of een verandering in gedrag kunnen al winst opleveren. De renovatiecoach kan hierbij helpen. Hij of zij komt thuis bij je langs en geeft gratis advies op maat.”

Warmteverlies lijden

“We richten ons specifiek op wijken waar veel oudere huizen staan”, pikt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet in. “Zien renoveren, doet renoveren. Een wijk gezamenlijk informeren, zoals nu op Don Bosco, kan tot een renovatiegolf leiden. We hebben in eerste instantie voor deze wijk gekozen, omdat zich daar nog veel gelijkaardige, oudere huizen bevinden, die een pak warmteverlies lijden.”

“Uiteraard zijn ook mensen uit het stadscentrum of uit andere wijken op de infoavond welkom. Je woning renoveren en winterklaar maken, kan je energiefactuur drastisch verlagen, waar je ook woont. Zo’n infoavond brengt de experts dichter bij de mensen en verlaagt de drempel om inlichtingen in te winnen. En om opportuniteiten te zien, zoals in groep renoveren om de kostprijs te drukken.”