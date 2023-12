Oude schilder- en behangwinkel in Lo wordt notariskantoor: “De gevel blijft bewaard”

Het nieuwe kantoor van notaris Valérie Schraepen op de Markt in Lo krijgt stilaan vorm. Het notariskantoor komt er in de voormalige schilder- en behangwinkel Niville. Het is al het derde gebouw op de Markt dat een herbestemming krijgt. “De uitwerking van het project is wel een uitdaging”, zegt notaris Valérie Schraepen.

Wie over de Markt in Lo passeert of een bezoek brengt aan de wekelijkse donderdagmarkt, zal ongetwijfeld de torenkraan al hebben opgemerkt voor de bouwwerken aan het nieuwe kantoor van notaris Valérie Schraepen. In het gebouw was vroeger de schilder- en behangwinkel Niville gevestigd. “Momenteel huur ik een kantoor in de Ooststraat in Lo”, zegt notaris Valérie Schraepen.

“Toen ik enige tijd geleden vernam dat er aan dat pand een nieuwe bestemming zal worden gegeven, ging ik op zoek naar een nieuwe locatie voor mijn kantoor. Het was voor mij van groot belang dat die nieuwe locatie op een centrale plaats ligt en vlot toegankelijk is”, gaat de notaris verder. “De mooie markt van Lo leent zich daar uitstekend toe! Ik was dan ook heel blij dat ik de kans kreeg om dit pand van de familie Niville te kopen.”

Het gebouw bestaat al meer dan 100 jaar en heeft wel enige erfgoedwaarde. Vandaar dat het Agentschap Onroerend Erfgoed eiste dat de bestaande gevel bewaard zou blijven. “Achter de oude gevel wordt een nieuw en modern kantoorgebouw opgetrokken”, verduidelijkt notaris Valérie Schraepen de bouwplannen. “De uitwerking van het project is wel een uitdaging, maar gelukkig word ik daarin uitstekend begeleid door architect Chris Matthys die ook op de markt van Lo woont en veel ervaring heeft met projecten met erfgoedwaarde. Als alles volgens plan verloopt, zou het kantoor tegen half 2024 klaar moeten zijn.”

Klooster

Het is trouwens niet het eerste gebouw op de Markt van Lo dat een nieuwe bestemming krijgt. Zo doet het oude klooster van de Grauwe Zusters sinds 2012 dienst als administratief centrum van de stad en in de voormalige gebouwen van drukkerij en geschenkenwinkel Dupont is nu een bankkantoor gevestigd met daarboven appartementen. “Ik ben bijzonder tevreden met opnieuw een nieuwe functie op de Markt in Lo”, zegt burgemeester Lode Morlion. “De Markt dient in die zin als een echte plek waar mensen kunnen samenkomen. Ik verwijs ook graag naar onze wekelijkse marktdag die vandaag floreert als nooit tevoren. Het notariskantoor wordt zonder twijfel een heel mooie realisatie.”

Binnenkort starten ook de restauratiewerken aan het voormalige klooster waar nu het administratief centrum van de stad is gehuisvest. “Het resultaat zal schitterend zijn”, verzekert Lode Morlion. “Als sluitstuk zal binnen afzienbare tijd ook kunnen gestart worden met de restauratie van de Sint-Pieterskerk. Eindelijk is dit dossier rond geraakt. Dat alles samen zal de Markt in Lo nog meer opwaarderen.”

(KVC)