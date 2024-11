Optimale waterwinst op bedrijventerrein Tielt-Noord dankzij waterdoorlatende fundering

Op bedrijventerrein Tielt-Noord is de heraanleg van de Kanegemstraat volop bezig. In opdracht van Aquafin wordt daarbij een nieuw systeem toegepast waardoor regenwater dat op het wegdek valt alsnog kan infiltreren in de bodem.

De massale verharding van de bodem in Vlaanderen is een van de belangrijkste oorzaken van wateroverlast en van het dalen van het grondwaterpeil. Om daar wat aan te doen, is het zaak om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse in de grond te laten sijpelen en dus niet massaal af te voeren via de riolen. Op asfalt lijkt dat onmogelijk, maar daar past het nieuwe systeem met een waterdoorlatende onderfundering een mouw aan. “Via de infiltrerende straatkolken van Lithobeton gaat het regenwater van het wegdek naar infiltrerende kokers die aan de zijkant van de weg liggen”, legt Aquafin-projectmanager Rik Debusschere uit. “Deze laten het water langzaam in de onderfundering en dan in de bodem filtreren. Zo wordt het grondwaterniveau op peil gehouden.”

Het regenwater dat op de weg valt, infiltreert in de fundering via speciaal ontworpen infiltrerende straatkolken aan de zijkanten van de weg. © PV

Met het oog op de uitbreiding van het bedrijven Tielt Noord ging de stad al in mei 2022 in zee met VITO, een onderzoeksinstelling die aan duurzame oplossingen voor de water- en droogteproblematiek werkt. Het Tieltse industriegebied is een van drie proefprojecten binnen ‘Vlaanderen WaterProof’ en wordt daarmee ook een voorbeeld voor andere sites in Vlaanderen. Naast de waterdoorlatende fundering van de straat wordt ook het regenwater van de verharde terreinen en gebouwen van Industrie Noord overigens gestockeerd in een centrale collector, waarna het hergebruikt kan worden door de bedrijven.