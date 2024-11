Opnieuw commotie rond verkaveling Mosselstraat

De gemeenteraad diende te beslissen over de goedkeuring van de wegenis van de verkaveling aan de Mosselstraat en de Nieuwe Veldstraat. Het wegentracé werd eerder door de gemeenteraad goedgekeurd, maar werd later vernietigd door de provincie. De oppositie weigerde nu opnieuw de wegenis goed te keuren omdat een nieuwe mobiliteitsstudie niet in het dossier terug te vinden was. “De plannen zijn nu voldoende duidelijk uitgewerkt”, stelt schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V). “Volgens een nieuwe mobiliteitsstudie is er geen sprake van een problematische verkeerssituatie aan de Mosselstraat.”

“We verbazen er ons over dat men dit dossier absoluut wil doorduwen met de minst mogelijke aanpassingen”, aldus Johan Vandenbussche (SOMM). “Er wordt wat gemorreld aan technische vereisten en formele argumenten, maar ten gronde verandert er niets. Het project is veel te groot voor de omgeving, er is te weinig rekening gehouden met de watertoets en het zal ongetwijfeld zorgen voor verkeersdruk. Over die verkeersdruk wordt toch bijzonder licht gegaan. Ik citeer ‘Een dergelijke intensiteit – 1 bijkomende beweging om de 3 minuten – valt binnen de dagelijkse fluctuaties van verkeersstromen op het wegennet van dergelijke wegen, N370 Zwevezelestraat’. Zeggen dat er geen effect zal zijn en daarbij de Mosselstraat vergelijken met de Zwevezelestraat getuigt van weinig terreinkennis.”

Volgens Sofie Steurbaut (N-VA) werd de nieuwe mobiliteitsstudie opgemaakt door verkavelaar Hyboma. “De nieuwe studie zit ook niet in het dossier. We kunnen dus niet beslissen. We weten immers niet wat het verschil met de eerste studie is. Het dossier is hetzelfde als dat van vorig jaar. De inhoud blijft dezelfde. Er is een andere motivatie in de mobiliteitsstudie, maar die krijgen we niet te zien.”

“De studie kon en mocht opgevraagd worden voor de gemeenteraad”, antwoordde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Daar was tijd genoeg voor.” De voltallige oppositie stemde tegen de goedkeuring van de wegenis. CD&V stemde voor. (BCH)