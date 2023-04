Nieuw jeugd- en sportcomplex in Nieuwpoort krijgt vorm

In Nieuwpoort wordt volop gewerkt aan het nieuwe jeugd- en sportcomplex. Nadat begin dit jaar werd gestart met de realisatie van het gedeelte sporthal zal de aannemer deze maand nog de bouw van de jeugdvleugel aanvangen. Aan het project hangt een kostenplaatje van 14,6 miljoen euro.

Sinds januari wordt gewerkt aan de ruwbouw van de sporthal, het eerste gedeelte van de nieuwbouw van het nieuwe complex aan de Dudenhofenlaan. Zo is de riolering van de sporthal reeds aangelegd en zijn er kolommen op de site geplaatst die samen met enorme spanten de dakstructuur zullen schragen. In de eerstkomende weken wordt de funderingsplaat van de sporthal gelegd en brengt men de wanden aan. “Eens de voornaamste ruwbouwwerken aan de sporthal zijn afgerond, gaan de werkzaamheden aan de interactieve jeugdvleugel van start”, legt bevoegd schepen Bert Gunst (CD&V) uit.

“Dat zal eind deze maand zijn. Vanaf begin mei tot het begin van de zomervakantie vinden de funderingswerken van de jeugdruimte plaats en worden gevels, wanden en het dak opgetrokken. De nieuwe jeugdvleugel moet een onontbeerlijke schakel vormen in het stedelijk beleid rond jeugdwerking.”

Zomer 2024

Het volledig project zou tegen de zomer van 2024 moeten voltooid zijn, klinkt het. De uitvoering van het project ligt in handen van aannemersbedrijf Stadsbader NV. Het totale kostenplaatje bedraagt 14.594.474,73 euro. B-architecten staat in voor het ontwerp van het project en pakt uit met een eigentijds concept dat steunt op twee belangrijke elementen: een volledig uitgeruste sporthal en aantrekkelijke jeugdvleugel.

Burgemeester Geert Vanden Broucke is alvast blij met de snelle vorderingen. “We creëren hier een ontmoetingsplek waar onze inwoners en de vele sportverenigingen luidop van dromen. De ruwbouw geeft al een duidelijk idee hoe groot deze ruimte zal worden. De omvang van deze nieuwe infrastructuur zal nieuwe impulsen creëren voor de sportbeleving in onze stad. We hopen op nieuwe sportkringen, een toename van het aantal sportievelingen en uiteraard de komst van nieuwe sporttakken.”