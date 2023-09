Molenhof instapklaar in 2024

Het aantal inwoners in Koolskamp blijft stabiel, maar dat zou de komende jaren wel eens kunnen veranderen als er met de nieuwe verkaveling Molenhof, waar in de Eerste Wereldoorlog ooit een molen stond, 62 koopwoningen bijgekomen zijn. “Dat zal zeker jonge gezinnen aantrekken, wat dan weer goed is voor mensen die een eigen zaak willen starten”, zegt schepen Krist Soenens.

“De gemeente en de familie de Muêlenaere overlegden al een tiental jaar over de bestemming van de gronden in de Steenstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Krist Soenens (Groep 82). “Vanaf 2019 kwam alles in een stroomversnelling en koos het gemeentebestuur ervoor om met Hyboma in zee te gaan voor het groepswoningbouwproject Molenhof.”

Het project omvat 36 halfopen woningen, zes rijwoningen en twintig open bebouwingen met twee bouwlagen, drie of vier slaapkamers en een garage.

“Het ontwerp gaat uit van een kwalitatieve mix van woningtypen naar analogie met de omliggende residentiële bebouwing. Het totale projectgebied is drie hectare groot en er is een densiteit van ongeveer twintig woningen per hectare. De site bevindt zich tussen de Steenstraat, Medard Maertensstraat en de Diksmuidse Boterweg. De woningen zijn rolstoeltoegankelijk.”

Water en groen

Het project omvat twee robuuste groenclusters met twee ruime buffer- en infiltratiebekkens. “Er is veel belang gehecht aan de waterhuishouding en de groenvoorziening. Er is nu al een speelpleintje met zandbak en speeltoestellen aangelegd op en rond de plekwaar de molen tijdens WO I stond. Er zijn nog twee molenstenen bewaard. Er komen ook 55 parkeerplaatsen voor bezoekers, waarvan een aantal voor mensen met een beperking. Iedere woning beschikt op eigen grond over twee parkeerplaatsen.”

Viktor Batsleer van Hyboma geeft nog mee dat de woningen te koop zijn vanaf 380.000 euro. “Ze zullen uiteraard volledig afgewerkt zijn. Tegen de zomer van volgend jaar verwachten we dat er een vijftal woningen instapklaar zijn.” In een latere fase komen er aan de Steenstraat ook nog tien woningen bij. (IB)