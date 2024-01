Massa volk op eerste opendeur nieuwe casino van Middelkerke

Een massa volk is zondagmorgen een kijkje gaan nemen in de evenementenzaal van het Silt, het nieuwe casino van Middelkerke. De gemeente hield wat verderop haar nieuwjaarsreceptie. Veel inwoners hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om ook het casino in opbouw te gaan bekijken. Het is de allereerste keer dat het publiek het casino van binnen kan zien. De langverwachte opening zal plaatsvinden in het weekend van 23 en 24 maart.

Iedereen die dat wil, kan een kijkje gaan nemen in de ondergrondse garages, de evenementenzaal van het nieuwe casino en ook op de nieuwe zeedijk. Dat alles nog in opbouw. Er komt veel volk op af, ook inwoners die van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wat verderop komen. En de interesse is groot. “Nu kunnen we nog niet zoveel zien”, zegt een vrouw uit Lombardsijde die benieuwd rondkijkt in de evenementenzaal. “Maar het ziet er veelbelovend uit. En met die prachtige promenade erbij… Het zal heel mooi zijn.”

Evenementenzaal in twee delen

In de evenementenzaal zal plaats zijn voor 1.600 mensen. © PB

Via de ondergrondse garages kunnen de bezoekers de evenementenzaal in lopen, om dan via de mezzanine terug buiten te gaan en voor het eerst ook de nieuw aangelegde zeedijk te bekijken. “De zaal bestaat uit twee delen”, legt Alain Bloeykens uit. Hij wordt verantwoordelijk voor de evenementenzaal. “In de grote zaal zal plaats zijn voor 1.200 mensen, als ze rechtstaan. Voor concerten met een zittend publiek, zullen er 800 plaatsen zijn. Via de trap kun je naar boven, naar de mezzanine, waar nog eens 400 mensen in kunnen.