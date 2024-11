Locatie nieuwe competitiesporthal in Waregem bekend: “Zo capaciteitsprobleem oplossen”

Om het capaciteitsprobleem van diverse sportverenigingen op te lossen, is het stadsbestuur al een tijd op zoek naar een nieuwe competitiesporthal. Nu is de locatie gekend. Eind 2025 of begin 2026 moet de bouw starten op de hoek van de Expresweg en de Verbindingsweg, waar nu de Duitse herders en Sporthonden gevestigd zijn.

Zowel in het centrum als in de deelgemeenten hebben de sporthallen hun maximumcapaciteit bereikt. De nood aan een nieuwe competitiesporthal is groot. Het is al een tijd het plan om een nieuw complex te bouwen in de Ten Hedestraat, waar nu de kleuterafdeling en refter van GO! Basisschool TalentenSprong staan. Maar daarvoor zou het stadsbestuur moeten wachten tot de grote bouwwerken op de schoolsite klaar zijn, en die timing is nog niet gekend.

Daarom ging de stad op zoek naar een nieuwe locatie. Nu werd beslist om een competitiesporthal neer te poten op de hoek van de Verbindingsweg en de Expresweg, bij de looppiste en oefenvelden van onder meer Zulte Waregem. “Het grote voordeel aan die locatie is dat de gronden al eigendom zijn van de stad, en we dus geen budget moeten vrijmaken voor de aankoop”, vertelt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V).

De afmetingen van de sporthal zijn te vergelijken met die van Desselgem. “De lengte van het gebouw – ongeveer 55 meter – komt langs de Verbindingsweg te liggen. De breedte bedraagt zo’n 40 meter en komt naast de Expresweg. De sporthal krijgt ook een eigen cafetaria en kleedkamers. Voor de hondenclub die er nu zit, zoeken we een oplossing.”

Geen nieuwe parking

“Aangezien er parkeergelegenheid is op parking Expo en in het recent geopende parkeergebouw wordt er geen extra parking voorzien aan de nieuwe sporthal, behalve voor mindervaliden en om te laden en lossen.” De stad hoopt dat de bouwwerken eind 2025 of begin 2026 kunnen starten.

Op de laatste gemeenteraad uitte Maxim Laporte (Team Waregem) kritiek op het project. “Het is positief dat er nu duidelijkheid is”, reageert Laporte. “Toch blijven er vragen en bezorgdheden. Het stadsbestuur lijkt opnieuw beslissingen te nemen zonder enige vorm van inspraak van de gemeenteraad, buurtbewoners of sportclubs zelf. Ook vreemd dat er geen extra parking komt, de Expo is nu al overbelast.”