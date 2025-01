Laatste verbouwingsgolf opgestart in woonzorgcentrum Ter Linde in Gits: parking, cafetaria en inkomhal worden werf

In wzc Ter Linde in Gits is deze week een nieuwe verbouwingsgolf gestart. Het gaat om de laatste fase van de werken die in oktober 2022 opgestart werden en ruim 13 miljoen euro kosten. Dit keer wordt de voorkant van het woonzorgcentrum aangepakt, waardoor het cafetaria en de parking tot 2026 niet beschikbaar zullen zijn.

De focus van de werken ligt op het moderniseren van de inkomhal en cafetaria en op het realiseren van nieuwe kamers op de afdelingen Zilverlicht en Zonnegloed. Zo zal het cafetaria 180 vierkante meter groter worden en straks ook de huidige inkomhal en het het huidige gedeelte onder de luifel beslaan. De bar verhuist straks naar de andere kant van zaal, de inkomhal schuift wat op naar het oosten, er komt een nieuw kapsalon en een nieuwe vergaderruimte en een bijkeuken, terwijl er ook op de bovenverdiepingen (zie onder) wordt gewerkt. Ook de omgeving wordt volledig heraangelegd. De oude garageboxen van de klusdienst op de parking worden straks gesloopt en de circulatie op de parking zal herbekeken worden.

Meerdere interne verhuisbewegingen

Het gaat om het sluitstuk van ingrijpende renovatiewerken-en uitbreidingswerken die al jaren bezig zijn. Eind 2017, amper een jaar na de bouw van de nieuwe C-vleugel, werd duidelijk dat Ter Linde alweer bouwplannen had. In december 2023 werd de nieuwe D-vleugel afgerond, goed voor 28 nieuwe kamers. Daardoor konden 27 bewoners van de oude B-vleugel verhuizen, waarna in januari 2024 die oude B-vleugel ook gerenoveerd kon worden. Ook die fase is nu afgerond, waarna 20 bewoners hun intrek namen in de vernieuwde kamers en 6 anderen tijdelijk in kortverblijfkamers werden gehuisvest.

Tegelijk met de cafetaria worden nu ook de oude kamers van die pas verhuisde bewoners aangepakt. “Op de eerste en tweede verdieping worden telkens vijf nieuwe kamers gerealiseerd door drie oude kamers samen te voegen tot twee ruimere kamers”, weet schepen van sociale zaken en welzijn Frederik Demeyere (Team Burgemeester) . “Daarnaast komen er nieuwe badkamers, bergingen en bijkomende bureaus. Met deze grootschalige vernieuwing breidt Ter Linde niet alleen haar capaciteit uit tot 155 kamers, maar zorgt het ook voor een toekomstgerichte woonzorgomgeving waar bewoners en bezoekers zich welkom en thuis voelen.”

Tijdelijke cafetaria

Om de impact van de werken, die wellicht tot april 2026 zullen duren, te beperken, werden tijdelijke voorzieningen ingericht. Zo is er voortaan een kleine cafetaria te vinden aan de (tijdelijke) nieuwe inkom aan de kant van de Singellaan. Het kapsalon is dan weer tijdelijk ondergebracht in de personeelskelder, terwijl andere kamers tijdelijk dienst doen als bureelruimte. “Het is vanzelfsprekend wat behelpen en bij elke fase is het ook wat zoeken om de puzzel gelegd te krijgen”, zegt directeur Jan Saelens. “Er zal zeker in het begin wat lawaaihinder zijn, maar we doen er alles aan om de bestaande werking zoveel mogelijk te behouden. Zo zullen onze traditionele zangstondes bijvoorbeeld voortaan niet meer gezamenlijk in het cafetaria, maar wel apart in de gemeenschappelijke ruimtes van de afdelingen plaatsvinden.”

Erna Ryde (87) verhuisde vorige week na zes jaar van haar oude kamertje naar een van de reeds gerenoveerde kamers. “Ik ben het al helemaal gewend. Als je er op verbeterd word je iets snel gewoon, niet?”, vertelt ze. “Vooral de ruimte in de badkamer (de nieuwe kamers hebben grote sanitaire cellen met schuifwanden en ruimte voor rolstoelen – red.) maakt een groot verschil. En het zicht door het raam is hier zeker ook niet slecht. Of ik nog terug zou willen naar mijn oude kamer? Niet meteen.” Al zal ze daar volgens de schepen wel de kans toe krijgen. “Als de nieuwe kamers af zijn, gaan we intern een bevraging doen. Wie dat wil zal dus zeker terug kunnen verhuizen naar hun oude plekje. Al zullen de kamers dan vanzelfsprekend ook veel ruimer zijn dan nu.”

Parkeren

Ook voor bezoekers hebben de werken gevolgen. Aangezien de inkom binnen de werfzone ligt, verschuift de ingang naar de achterkant van het gebouw, aan de kant van de Singellaan. Daar is ook het tijdelijke cafetaria te vinden. Parkeren kan langs de Singellaan, maar tussen de nieuwe en de oude vleugel in zal een strook grond genivelleerd worden om er tijdelijk extra parkeergelegenheid te creëren. Het volledige bouwproject vergt een investering van 12.963.000 euro. De kosten zijn verdeeld over de bouw van de nieuwe D-vleugel (4.885.000 euro), de renovatie van de B-vleugel in fase 1 (3.287.000 euro) en fase 2 (4.791.000 euro). Die laatste fase omvat ook de renovatie van de inkom en het cafetaria. (SV)