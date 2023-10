Kortrijk pakt verkrotting aan Menenpoort aan: zestien sociale woningen én apotheek in 2025

Vlak aan de Menenpoort, op de hoek van de Meensesteenweg en de Moorseelsestraat in Kortrijk, herrijst in de loop van 2025 een nieuw woonproject dat zestien sociale huurappartementen én een apotheek omvat. Zo komt er na dertien jaar een einde aan de verkrotting. “Met de bouw van dit woonproject realiseren we twee vliegen in één klap. In plaats van de verkrotte hoek komt een mooi woonproject en laten we het aantal sociale woongelegenheden groeien”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

De stad hoopt om in het voorjaar van 2024 te starten met de sloopwerken aan het oude gebouw dat sinds 2010 leegstaat. Het pand is in dusdanig slechte staat dat enkel sloop en vervolgens heropbouw een optie is. In de loop van 2025 herrijst vervolgens een appartement met zestien sociale huurappartementen, ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling en bijhorende binnentuin. Het openbaar onderzoek startte op 4 oktober 2023 en loopt tot en met 2 november 2023.

Oog voor connectie

Naast de zestien sociale appartementen is er ook ruimte voor een apotheek. “Het is een bewuste keuze van onze woonmaatschappij om sociale woningbouw breed te integreren in het sociaal weefsel. We willen functies gaan vermengen. Dit project is alvast een mooi voorbeeld van hoe je sociaal wonen niet aan de zijkant van je samenleving zet, maar net connecteert met anderen”, zegt Veronique Decaluwé als voorzitter SW+, de sociale woningmaatschappij van de stad.