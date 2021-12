‘Kartonnen huis’ in de Kortrijkse Pluimstraat moet plaatsmaken voor twee nieuwe woningen: “Eindelijk troosteloze hoek aanpakken”

Pandenfonds NV, Stad Kortrijk en Participatiemaatschappij Vlaanderen lieten een ontwerp opmaken om het huis aan de hoek van de Pluim- en Slachthuisstraat te verbouwen tot twee moderne woningen. Het project moet klaar zijn tegen eind 2023.

De met hout bewerkte ruwbouw op de hoek van de Pluimstraat en de Slachthuisstraat biedt al jaren een troosteloze aanblik. Het bouwen van die woning toen paste in het kader van Kavelproject, toen nog via het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK.

“In 2008 moest de aankoop van zo’n 10 verouderde woningen in de Zwevegemsestraat, Pluimstraat en Slachthuisstraat een antwoord bieden op de vraag naar betaalbaar wonen. Jonge starters konden die woningen tegen een gunstige prijs kopen, op voorwaarde dat ze het pand zouden afbreken en vervangen door een nieuwbouw. De kopers van het hoekpand raakten tijdens de nieuwbouwwerken echter in de problemen en de stad kocht in 2016 het pand terug. Nieuwe kopers daagden niet meer op”, duidt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Pandenfonds NV, een joint venture van de stad Kortrijk en Participatiemaatschappij Vlaanderen wilden daar nu iets aan doen en lieten een ontwerp opmaken om ‘het kartonnen huis’, zoals het pand in de buurt wordt genoemd, te verbouwen tot twee moderne woningen.

Vastgoed

Het Pandenfonds koopt leegstaande woningen en renoveert deze om ze daarna tegen een betaalbare prijs te verhuren. A Lined Architecten maakte een ontwerp dat bestaat uit twee compacte stadswoningen met een netto bewoonbare oppervlakte van 87 en 93 vierkante meter. Een woning heeft drie slaapkamers en de andere woning twee. Beide woningen hebben een terras.

“In een volgende stap wordt een aannemer aangesteld voor de uitvoering van de verbouwingswerken. Geïnteresseerde aannemers kunnen hun offerte indienen tot 13 december 2021. Bedoeling is om in het voorjaar van 2022 te starten met de werken. De woningen moeten klaar zijn tegen het einde van 2023”, zegt de schepen. “Via het Pandenfonds kunnen we eindelijk deze troosteloze hoek die bepalend is voor het uitzicht van de Pluimstraat en de Slachthuisstraat aanpakken.”

PMV zoekt samen met publieke en private partners naar concrete oplossingen voor maatschappelijk vastgoed. “We zijn trots samen met de stad het aanbod aan betaalbare én kwalitatieve huurwoningen te kunnen vergroten”, besluit Bertrand Van Regemortel, van Participatiemaatschappij Vlaanderen.

