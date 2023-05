HomeQube gaat modulaire ‘kijkwoningen’ bouwen waar je enkele dagen in kan wonen

De enorme hoeveelheid CO2-uitstoot, langdurige trajecten en de grote afvalberg in de traditionele bouwsector waren voor Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe al langer een doorn in het oog. Dus kwamen ze zelf met een alternatief: HomeQube, het bouwen van de toekomst.

Modulair, circulair en ecologisch: dat zijn de kernwaarden van elke woning die bij HomeQube van de spreekwoordelijke band rolt. “We bieden woningen die op elk moment aanpasbaar zijn aan de behoeftes van de bewoner, ecologisch verantwoord zijn én waar leefcomfort centraal staat”, zegt Gert-Jan. “Onze woningen zijn tussen 90 en 200 m2 groot – van tiny houses blijven we dus weg.

We geloven dan ook dat we voor een duurzame toekomst niet kleiner, maar slimmer moeten bouwen.”

Onmisbaar voor die duurzame toekomst: energiezuinige woonoplossingen en recycleerbare materialen. “Bij ons geen traditioneel pleisterwerk, maar MDF-platen die voor 96 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan.

Betonnen binnenmuren vervangen we door muren van CLT-hout (Cross-Laminated Timber, verschillende houtlagen die kruislings op elkaar gelijmd zijn, red.). Ventilatie en verwarming gebeuren zo energiezuinig mogelijk, maar het zit ‘m ook in de details: als bepaalde tegelgroottes te veel overschotten veroorzaken, laten we die links liggen.”

Omdat de woonunits op locatie worden gemaakt en pas in een laatste fase worden geassembleerd op de werf, is HomeQube niet afhankelijk van weersomstandigheden. “Die werkwijze bespaart ons maanden werk, waardoor de klant sneller in de woning kan.” En de qubes die later niet meer nodig blijken – bij nestverlaters, bijvoorbeeld – worden opgehaald en ergens anders opnieuw geplaatst. “We willen bouwen volgens levensfases mogelijk maken. Zo kunnen ook oudere mensen in hun woning blijven, terwijl ze bij traditionele woningbouw zouden verhuizen naar iets kleiners.”

Ambitieuze toekomstplannen

Verschillende bouwprojecten zijn intussen afgerond, de toekomstplannen zijn groot. “Omdat niet iedereen zich iets kan voorstellen bij modulair bouwen, willen we een modelwoning lanceren waarin geïnteresseerden een paar dagen kunnen verblijven. We kijken ook over de grenzen van de particuliere woningbouw heen: doordat we onze qubes telkens op dezelfde manier kunnen opbouwen, zijn die perfect geschikt voor ziekenhuizen, scholen en woonzorgcentra. Door onze manier van werken kunnen we trouwens tot acht bouwlagen creëren zonder beton te moeten gebruiken – in dat opzicht horen HomeQube- appartementen zeker ook tot de mogelijkheden.” (Maud Vanmeerhaeghe/ foto Davy Coghe)