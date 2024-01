Grondige renovatie voor De Blauwe Hoeve in Kortrijk: tegen 2025 multifunctioneel gebouw met plaats voor nieuwe horeca

De West-Vlaamse ondernemers Philip Vlieghe van Importeur van houten plaatmaterialen Omniplex Harelbeke en Stephan Debrabandere van Duma Forklifts Marke kregen van stad Kortrijk een vergunning voor het renoveren van De Blauwe Hoeve aan het Park De Blauwe Poort. De historische hoeve uit 1778 zou tegen 2025 een multifunctioneel gebouw worden, met plaats voor nieuwe horeca. De investering bedraagt 1,5 miljoen euro.

De voormalige Brasserie/Bistro De Blauwe Hoeve pal naast het Park De Blauwe Poort was geruime tijd erg bekend en drukbezocht. De hoeve, die eigendom was van stad Kortrijk, werd jaren geleden verkocht voor 652.000 euro. De hoeve diende daarna enkele keren als locatie voor pop-up zomerbars, maar bleef lang leegstaan. Nu start een nieuw hoofdstuk want stad Kortrijk gaf het fiat voor de renovatie aan eigenaars Philip Vlieghe van houten plaatmaterialen Omniplex Harelbeke en Stephan Debrabandere van Duma Forklifts Marke. “De hoeve omvat nog de omwalling, het boerenhuis en het poortgebouw die nog bewaard zijn gebleven. De gebouwen zijn niet beschermd, maar staan wel op de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed”, duidt schepen van Stedenbouw en Stadsontwikkeling Wout Maddens (Team Burgemeester).

Nieuwe horeca

Volgens Stephan Debrabandere en Philip Vlieghe zal de hoeve gerenoveerd worden volgens de geldende regels. “We renoveren de hoeve rekening houdend met de historische configuratie.” Het poortgebouw aan de ingang van de site zou wel aangepast worden voor grotere wagens die leveringen doen. De Blauwe Hoeve zou een multifunctioneel gebouw worden met plaats voor nieuwe horeca. Wat het wordt, is nog niet geweten. Voor de aanbouw werd een beroep gedaan op Mi Casa uit Waregem, specialist in massieve houtbouw, energiezuinig en duurzaam.