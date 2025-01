Groen licht voor verkaveling Collegesite in Tielt: “Geen enkel bezwaarschrift”

De verkavelingsvergunning voor de Collegesite is definitief. Op 13 januari liep de beroepstermijn af en er werden geen beroepsschriften ingediend. Dat betekent dat de Stad Tielt en de private partners nu de omgevingsvergunningsaanvragen kunnen voorbereiden.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond die verkavelingsvergunning werd in de zomer van 2024 een infomarkt georganiseerd in dienstencentrum Vijverhof.

In december werd de vergunning effectief verleend door de provincie en sinds kort is ook de beroepstermijn verstreken. Dat betekent dat het stadsvernieuwingsproject een nieuwe fase in gaat.

Nadat de indeling van de projectzones vastgelegd werd in de verkavelingsvergunning kunnen nu de omgevingsvergunningsaanvragen voor de verschillende gebouwen voorbereid worden. Het stadsbestuur hoopt die nog voor de zomer klaar te hebben.

Als die vervolgens in het najaar van 2025 goedgekeurd worden zou de eigenlijke bouw in 2026 kunnen starten.