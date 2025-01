GROEN en buurtbewoners protesteren tegen “megalomaan woonproject” Lac van Loppem

Buurtbewoners en GROEN Zedelgem dienden bij de gemeente bezwaar in tegen de verkaveling van de Lac van Loppem. 270 wooneenheden en kantoren zullen de verkeersdrukte te veel doen toenemen, stellen ze. Zoveel bouwwoede in dat overstromingsgevoelig gebied is niet aanvaardbaar om de omgevingsvergunning toe te kennen.

De waterplas Lac van Loppem was decennia lang geliefd voor watersport en recreatie. De kunstmatige vijver ontstond toen voor de Tweede Wereldoorlog de E40 aangelegd werd. De put van de broers Byttebier kwam eind jaren 50 in handen van de familie Jonckheere die er een bloeiende kampeerplaats langs de wateroevers van maakte. Na de camping sloot in 2005 ook het café-restaurant de deuren. Wandelen en fietsen zou op het domein opnieuw mogelijk worden, maar beperkter dan vroeger. Projectontwikkelaar Global Estate Group plant langs de zuidrand van de vijver 270 wooneenheden, kantoren en ruimte voor kleinhandel. De appartementsgebouwen kunnen volgens de bouwplannen tot 9 verdiepingen hoog gaan.

In een eerste fase om de site te verkavelen zouden de bestaande gebouwen op de oevers worden afgebroken en wegen worden aangelegd. Voor één februari, het einde van het openbaar onderzoek, dienden zowel GROEN Zedelgem als buurtbewoners bij de gemeente bezwaarschriften in. In het protest tegen de aanvraag voor de omgevingsvergunning maken ze zich onder meer zorgen over mobiliteit en te veel verharding met wateroverlast als gevolg.

Te verkeersdruk

Extra verkeersoverlast die er door 270 wooneenheden zou bijkomen, vindt GROEN het meest onaanvaardbaar. “De laatste jaren zijn er al talrijke appartementen bijgebouwd nabij de Lac van Loppem, deels langs de Autobaan en deels langs de Heidelbergstraat. Onder andere door het project Heydelberg komen er nog eens 92 appartementen en een kantorencomplex bij. Dit zorgt nu al voor forse verkeersproblemen op de hoofdwegen en voor ook de wijken ten westen ervan”, verklaart Paul Braem, gemeenteraadslid voor GROEN. “Zeker tijdens de spitsuren ‘s morgens en ‘s avonds kan je vanuit de Eninkstraat en de Reigerslaan nu al de Autobaan moeilijk oprijden of oversteken. De files en verkeersdrukte op de Autobaan en Heidelbergstraat, en ook op de rotonde aan de op- en afrit van de E40 net naast de Lac, zijn in de laatste jaren enkel gegroeid.”

“De files en verkeersdrukte zijn de laatste jaren enkel gegroeid”

Raadslid Braem stelt dat in het dossier de mobiliteitsstudie uit 2020 achterhaald is, en de verkeersimpact van het bouwproject veel te licht ingeschat wordt. Het aantal voertuigen dat de Reigerslaan inrijdt, bijvoorbeeld 25 tijdens het avondpiekuur, lijkt hem een zware onderschatting. “Begin 2025 telde een buurtbewoner er al 25 op 10 minuten tijd! De metingen van 2023 gebeurden trouwens tijdens de zomervakantie. Ook met nog eens de verkeerslast die de ontwikkeling van het nabije Chartreusegebied zal brengen, wordt geen rekening gehouden.”

Watergevoelig gebied

GROEN maakt zich ook sterk dat het project in strijd is met de stedenbouwkundige voorschriften voor de site van de Lac. Die stellen dat door compact te bouwen de oevers voldoende open moeten blijven, “maar in het voorgestelde project wordt vrijwel de volledige oever aan de zuidrand bebouwd”, klink het. De appartementsblokken die tot 9 verdiepingen en 27 meter hoog zouden zijn, horen volgens de partij niet thuis in de parkomgeving van de Lac, en in een landelijk en groen dorp als Loppem. Het bezwaarschrift verwijst ook naar het ‘Beleidsplan Ruimte Zedelgem’, waarin de gemeente stelt dat de Lac in een watergevoelig overstromingsgebied ligt. GROEN meent dat door de bijkomende verharding van de nieuwbouw meer lokale wateroverlast en overstromingen in de aanpalende wijken kunnen verwacht worden.

Geen megaverkaveling

Gemakkelijk informatie in het vergunningsdossier terugvinden, vond GROEN-gemeenteraadslid Paul Braem niet vanzelfsprekend. Inzoomen op documenten en plannen, en op de juiste links klikken was eerder moeilijk. “De toegankelijkheid van dit dossier wordt hiermee ernstig bezwaard en zou alleen al hiervoor niet ontvankelijk moeten verklaard worden om een vergunning te krijgen.”

De 18 bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden, zijn tekenend voor de onrust in Loppem. GROEN Zedelgem stelt voor om een bijkomend overstromingsgebied te zorgen, “gecombineerd met passieve recreatie in plaats van de megaverkaveling. Dit strookt met de historische bestemming van de site en verhoogt de levenskwaliteit van alle Zedelgemnaars, en in het bijzonder de inwoners van Loppem.”