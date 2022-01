Geen woonproject in Wilgendijk zonder nieuwe school ‘t Saam?: “We willen overleg met de buurt”

Vorige week trok ‘t Saam de bouwaanvraag in voor een nieuwe school in de Cardijnlaan in Diksmuide. De bedoeling is dat daar de leerlingen van de campussen Cardijn en Aloysius les volgen. Eens verhuisd, zou in de Wilgendijk een woonzone gecreëerd worden. Vallen die plannen nu in duigen?

’t Saam is de scholengemeenschap met de campussen Cardijn in de Cardijnlaan en Aloysius in de Wilgendijk. Om efficiënter te werken, willen beide vestigingen op één locatie werken en dat is de bestaande site in de Cardijnlaan. Tot twee keer toe stootte de bouwaanvraag op kritiek uit de buurt en dus wil de directie nu een derde aanvraag indienen.

“Eerst willen we met de buurtbewoners rond de tafel als ze daarvoor open staan”, duidt technisch directeur Tommy Es. “Binnenkort nodigen we de bewoners uit. Als ze een overleg echter niet zien zitten dan zullen we snel een derde aanvraag indienen in de hoop dat die wel gedragen wordt.”

Een ander belangrijk dossier dat aan de nieuwbouw vasthangt, is de toekomst van de site in de Wilgendijk. Het Sint-Aloysiuscollege is al in 1859 gesticht maar lag, net zoals de rest van Diksmuide, na de Eerste Wereldoorlog in puin. Het huidige gebouw dateert van 1920. De typische trapgevel verwijst naar die wederopbouwarchitectuur. Uiteraard is het pand door de jaren heen een aantal keer uitgebreid.

Schaduwstudie nodig

De vergunning om op dat terrein een verkaveling te combineren met openbaar groen en een doorsteek van de Wilgendijk tot aan de Stovestraat is goedgekeurd. Er kan wel nog tot 16 februari beroep tegen aangetekend worden. “Wij hebben het licht op groen gezet wat betreft de combinatie van wonen en openbaar groen op dat terrein”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide).

“We hebben wel nog wat bijkomende voorwaarden zoals het uitvoeren van een schaduwstudie. De geplande appartementen mogen ook niet hoger komen dan het huidige schoolgebouw. De aanvraag voor de omgevingsvergunning hebben we nog niet ontvangen.”

90 appartementen

Er zijn plannen om 90 appartementen op het terrein van ‘t Saam campus Aloysius te bouwen. Je zal van de Wilgendijk tot aan de Stovestraat kunnen wandelen via een nieuwe doorsteek. Op het gelijkvloers langs dat nieuwe pad zou winkelruimte mogelijk zijn. De trapgevel bij de inkom, de tuinmuur aan de kant van de Stovestraat en de oude poortgevel in de Wilgendijk zouden volgens het dossier geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Ondergronds zijn 100 private parkeerplaatsen voorzien en bovengronds 9. Nu is de site voor 3.621 m² bebouwd, het geplande woonproject zou 2.577 m² bestrijken. Daarnaast zal de groenzone groeien van 259 m² nu naar 2.309 m² als de plannen worden ingediend zoals ze nu bij de verkavelingsvergunning zitten.

Draagvlak creëren

“Het woonproject in de Wilgendijk en de nieuwe campus in de Cardijnlaan hangen aan elkaar”, benadrukt Tommy Es. “We moeten eerst een goedgekeurde omgevingsvergunning hebben voor onze nieuwe school vooraleer campus Aloysius afgebroken kan worden.”

De streefdatum om het nieuwe schoolgebouw voor 1.500 leerlingen te openen, is september 2024. Of dat haalbaar is, zal afhangen van het verloop van deze twee dossiers. Op beide fronten is er alvast kritiek. In de Cardijnlaan zien sommige buurtbewoners zo’n grote school bij een terrein voor milieubelastende industrie niet zitten. En ook in de Wilgendijk is niet iedereen te vinden voor 90 appartementen in hun straat.

