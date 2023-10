Geen vergunning voor bouw van 45 vakantiewoningen in Koksijde: “Te dominant in het straatbeeld”

Er komen voorlopig geen vakantiewoningen op de site CamperDuin Koksijde. De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen weigerde de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een camping tot vakantiepark. Het is onduidelijk of er nog een nieuwe aanvraag zal worden ingediend.

Een vastgoedontwikkelaar wil in de Pylyserlaan in Koksijde een huidige camping voor mobilhomes omvormen naar een domein met 45 vakantiewoningen en een conciërgewoning. De woningen zijn niet bestemd voor verkoop, maar zouden uitgebaat worden waarbij gasten weken, weekends, mid-weeks of losse dagen kunnen boeken. Ook de omgeving zou heringericht worden met aan de voorzijde van het park, tegenaan de Pylyserlaan, een parking met 67 plaatsen.

Maar de plannen komen voorlopig in de koelkast terecht. “De aanvraag tot omgevingsvergunning werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen”, bevestigt algemeen directeur Joeri Stekelorum. “De aanvrager ging in beroep bij de Bestendige Deputatie, die het dossier ongegrond heeft verklaard en de omgevingsvergunning ook heeft geweigerd.”

Storend

In het geval van de geweigerde omgevingsvergunning voor het vakantiepark, waren er voor de gemeente meerdere redenen die tot de afwijzing hebben geleid. De hoofdzakelijke reden voor de gemeente is dat de woningen “te massief” en “niet streek eigen” zijn. “Het ontwerp dient respect te hebben voor de eigenheid van Koksijde, waarbij ook de ruime omgeving in rekening dient gebracht te worden. De nabijheid van het natuurgebied rondom de Hoge Blekker vereist een kleinschalig bebouwing, waarbij bij voorkeur wordt teruggegrepen naar de verschijningsvorm van typische vissershuisjes die eigen zijn aan de toeristische gemeente Koksijde. De vissershuisjes refereren niet enkel naar het rijke verleden, maar zorgen ook voor een goede integratie in de omgeving wegens hun beperkte gabariet en hun hellende daken die garant staan voor een meer geleidelijk overgang naar de omliggende omgeving. De huidige ontworpen woningen vormen nu te veel een barrière met het aanpalende natuurgebied. Er is een harde overgang tussen de duinen van de Hoge Blekker en het ontworpen vakantiepark.”

Ook de overdekte parkeerplaats, in functie van het plaatsen van zonnepanelen, acht het college “storend” voor het straatbeeld. “Deze constructie zal dominant in het straatbeeld aanwezig zijn. Er dient geopteerd te worden voor open parkeerplaatsen.”

Het is onduidelijk of er nog een nieuwe omgevingsaanvraag zal ingediend worden. (DM)