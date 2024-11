Fundering lichtmast geplaatst op havendam in Blankenberge

De nieuwe havendam in Blankenberge krijgt steeds meer vorm. De dam is ook bij hoogwater al duidelijk zichtbaar en op de kop werd intussen de funderingssokkel voor de nieuwe lichtmast geplaatst.

Afdeling Kust bouwt momenteel een nieuwe westelijke dam in Blankenberge om de verzanding in de havengeul te helpen tegengaan. De jachthaven van Blankenberge heeft namelijk een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee, die door de jaarlijkse stormen en een verhoogd zandtransport door sterke erosie van het strand van Wenduine heel snel verzandde.

Tweede fase

Het gevolg was een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart: geregeld liepen er bootjes vast. Samen met het uitbaggeren zorgde dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven. De werken voor de zeshonderd meter lange – waarvan de eerste 180 meter publiek toegankelijk – nieuwe dam zijn gestart in oktober 2023 en zitten momenteel in de tweede fase, met het verder afwerken van de opbouw van de dam tot kruiniveau.

Zonder onvoorziene omstandigheden moet de havendam zelf grotendeels af zijn tegen de zomer van 2025. Het volledige project moet afgewerkt zijn rond januari 2026. Dan zal ook de nieuwe lichtmast geplaatst worden.

