Extra beleving met nieuwe buitentrap naar uitkijkpunt Duinenhuis Koksijde

Het dakterras van het Natuureducatief Centrum Duinenhuis in Koksijde is een schitterende locatie met een uniek uitzicht op de omgeving van de Schipgatduinen. Als het een beetje meezit, dan is dat prachtige uitkijkpunt vanaf volgend jaar op elk moment toegankelijk via een gloednieuwe ‘architecturale buitentrap’.

Tot vandaag kunnen mensen alleen naar het panoramische dakterras via de interne trap in het gebouw, en dat kan natuurlijk alleen tijdens de openingsuren. Via de nieuwe trap zullen zowel vroege vogels kunnen genieten van een mooie zonsopgang als van een prachtige nachtelijke sterrenhemel.

Oproep WinVorm

Via de ‘Oproep WinVorm’ (een initiatief dat West-Vlaamse besturen ondersteunt om een hoogwaardige architecturale ontwerper te selecteren) werd een wedstrijd uitgeschreven voor een kwalitatief architecturaal ontwerp. Dankzij deze procedure, in samenwerking met West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester, kan de selectie van ontwerpers eenvoudiger en sneller gebeuren.

Het winnende ontwerp is een realisatie van de gezamenlijke ontwerppraktijk van Voorspoels Daem architecten en Kim Poorters. Sinds 2020 werken zij samen. Hun ontwerpfilosofie kenmerkt zich door de aandacht voor unieke, context gebonden oplossingen, waarin de omgeving en de specifieke behoeften van de opdrachtgever centraal staan.

Voor iedereen

Belangrijk in het ontwerp van de nieuwe buitentrap is dat het dakterras toegankelijk is voor iedereen, ook buiten de openingsuren van het gebouw, en dus zonder dat de interne circulatie van het gebouw in het gedrang komt. Dit ontwerp houdt rekening met de integratie van de toegangspoort en de omheining, zodat deze een harmonieus geheel vormen dat aansluit bij het Duinenhuis en de natuurlijke omgeving.

“Het ontwerp van de nieuwe buitentrap bij het Duinenhuis is bewust eenvoudig en uitnodigend, met een sterke focus op beleving en toegankelijkheid”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Koksijde. “Door de trap te bouwen als een ‘verbindende wandeling’ worden bezoekers op een natuurlijke manier naar het dakterras geleid.”

De ontwerpers kozen voor een subtiele vorm die het landschap respecteert én een unieke beleving biedt aan bezoekers. De duurzame materialen zoals beton en hout voor deze realisatie passen in de omgeving en versterken het uitzicht op het duinenlandschap.

Europese steun voor duurzame wandelbeleving

Dit project krijgt ook ondersteuning via het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Binnen het project ‘Clim@TouVert’ werkt de gemeente samen met West-Vlaamse en Franse partners om een innovatieve en duurzame wandelbeleving in de regio te bevorderen.

Het nieuwe uitkijkpunt bij het Duinenhuis sluit aan bij deze doelstellingen en draagt bij aan een belevingsvolle en duurzame toekomst voor natuurtoerisme in de regio. De start van de werken is gepland in het najaar 2025.