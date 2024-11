Exclusief nieuwbouwproject Blank’O gaat volgende week in verkoop: “Unieke ligging”

Na een teaser eind deze zomer gaat Blank’O op 12 november officieel in verkoop. Het nieuwbouwproject in Blankenberge trok volgens de projectontwikkelaar al heel wat belangstelling, mede dankzij de opvallende promotie.

De naam Blank’O verwijst naar Blankenberge en het Franse woord voor water (eau, red.), wat de sterke band met de zee en de natuurlijke elementen moet weerspiegelen. Het project combineert luxe, duurzaamheid en innovatie. “Wat dit project bijzonder exclusief maakt, is ongetwijfeld zijn unieke ligging. De locatie aan de Franchommelaan biedt een ongeëvenaard uitzicht met magnifieke zichten op zowel de vaargeul, de jachthaven én de zee. Al vanop de eerste verdieping kunnen bewoners of tweedeverblijvers genieten van een adembenemend uitzicht”, klinkt het bij POC Real Estate.

Groenere toekomst

Blank’O zet daarnaast ook sterk in op duurzaamheid. Er wordt gebruikgemaakt van geothermie, een innovatieve technologie die duurzame energie levert en bijdraagt aan een groenere toekomst. Het ontwerp komt van A1AR, een jong architectenbureau met kantoren in Gent en Oostende. “Hun expertise en visie hebben geleid tot een concept dat perfect in harmonie is met de omgeving en de natuurlijke schoonheid van Blankenberge benadrukt”, klinkt het.

Momenteel zijn er vier exclusieve full-floor appartementen beschikbaar. Elk appartement beschikt over ruime terrassen en biedt een spectaculair uitzicht. De verkoop start op 12 november. Bij interesse kan je contact opnemen via www.blankoblankenberge.be.