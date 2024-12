Eerste steen gelegd van West-Vlaamse VDAB Loopbaancampus

Langs de Pildersweg in Roeselare, pal aan de E403, werd donderdagochtend de eerste steen gelegd van de West-Vlaamse VDAB Loopbaancampus. “Tijdens hun zoektocht naar werk kunnen werkzoekenden vanaf 2027 op deze centrale plaats terecht”, aldus Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

VDAB biedt in West-Vlaanderen momenteel vanuit een tiental centra opleidingen aan. In Roeselare alleen al is VDAB actief op vier verschillende locaties. “Met de bouw van een nieuwe Loopbaancampus willen we zoveel mogelijk alles centraliseren op één locatie”, aldus Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB. Die locatie bevindt zich langs de Pildersweg, pal aan de E403. Daar vinden momenteel al bouwopleidingen plaats. “Deze locatie zet VDAB regionaal sterker op de kaart. Het lokale adres is de Pildersweg, maar het regionaal adres bevindt zich langs de E403, in het centrum van de provincie.”

Voor de buitenopleidingen die er nu al plaatsvinden worden er nog enkele bijgebouwen met instructielokalen en opslagruimtes gebouwd, maar uitkijken is het vooral naar de centrale CO2-neutrale nieuwbouw waarvan donderdagochtend de eerste officiële steen werd gelegd. Zo is het centrale, lichtrijke atrium een absolute blikvanger en is er zowel binnen als buiten het gebouw extra aandacht voor groen. “Met dit project willen we innovatieve leerhubs creëren die een antwoord bieden op de technologische uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt.” Zo zal er een leerhub ontwikkeld worden rond Industrie en één rond New Materials. Een derde leerhub zal als thema’s ‘Clean, Smart and Connected Vehicles hebben.’ De vierde leerhub zal zich toespitsen op Smart Houses/Cities. Werkzoekenden zullen niet enkel voor opleidingen, maar ook voor bemiddeling en begeleiding op de site terecht kunnen. “De Loopbaancampus is ontworpen als een robuust en flexibel gebouw dat VDAB in staat stelt om toekomstgericht aan de slag te gaan als regisseur en organisator van opleidingen voor de arbeidsmarkt. Dit project zet in op een sober, maar tegelijk ook heel open campusgebouw met ruimte voor ontmoeting en kruisbestuiving tussen de steeds sneller evoluerende opleidingen”, aldus Jonas Van de Walle van architectenbureau bildt.

VDAB investeert in totaal zo’n 71 miljoen in de site. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling komt er een bedrag van 6,7 miljoen. De West-Vlaamse Loopbaancampus zou tegen 2027 af moeten zijn. Op dat ogenblik worden onder andere de VDAB-gebouwen langs de Guido Gezellelaan in Roeselare te koop aangeboden. Het opleidingscentrum Transport en Logistiek in Rekkem, het opleidingscentrum horeca in Oostende en het Maritiem Opleidingscentrum in Zeebrugge blijven wel nog operationeel. Burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) legde donderdagochtend mee de eerste steen. “Dit wordt niet alleen een gebouw, dit wordt een plaats waar geïnvesteerd wordt in mensen.”